Áncash: recluso muere tras sufrir quemaduras en el penal de Cambio Puente en Chimbote

El director del penal de Cambio Puente aseguró que el recluso se autolesionó, sin embargo, la madre del interno indicó que su hijo fue víctima de tortura como venganza.

Un interno del penal de Cambio Puente, en Chimbote (región Áncash), murió tras sufrir graves quemaduras de segundo y tercer grado dentro del establecimiento penitenciario, informó la Defensoría del Pueblo.

El recluso fue identificado como Diego David Luna Guzmán (26), quien presentaba graves lesiones en el rostro y las manos. Fue atendido en el hospital La Caleta, pero finalmente falleció.

El director del penal de Cambio Puente, Walter Falla Baca, aseguró que el recluso se autolesionó, sin embargo, la madre del interno, Ingrid Gómez Sánchez, indicó que su hijo fue víctima de tortura como venganza tras la denuncia que hizo contra el director del penal y el jefe de seguridad, ya que el recluso ya había sido golpeado dentro del establecimiento penitenciario.

Tras la muerte del recluso, la Defensoría del Pueblo exigió al INPE un informe detallado sobre lo ocurrido. El caso es investigado por la Cuarta Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Santa.