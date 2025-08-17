Últimas Noticias
Interno fugó de hospital en Huánuco: INPE coordina con la Policía para su búsqueda

El INPE comunicó al Ministerio Público para iniciar las investigaciones sobre esta fuga.
El INPE comunicó al Ministerio Público para iniciar las investigaciones sobre esta fuga. | Fuente: Andina/Referencial
Pedro Luis Ramos Martinez

por Pedro Luis Ramos Martinez

·

Oswaldo Milton Jaramillo Inga cumplía condena por tenencia ilegal de armas y agresión contra las mujeres. Se investiga cómo pudo escapar.

Huánuco
00:00 · 01:25

El reo Oswaldo Milton Jaramillo Inga fugó del Hospital Regional de Contingencia Hermilio Valdizán de Huánuco, donde permanecía internado bajo custodia policial. Esta noticia la confirmó el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) a través de un comunicado. 

Según las primeras informaciones, este hecho se dio la madrugada del sábado. El reo habría escapado con la ayuda de dos cómplices que ingresaron al nosocomio vestidos de enfermeros.

El INPE informó que Jaramillo Inga cumplía condena en el Establecimiento Penitenciario de Huánuco, Pabellón N.° 03, tras ser sentenciado a siete años de prisión por tenencia ilegal de armas y a nueve años por agresión a familiar.

Desplegarán cerco para ubicar a reo

Tras conocerse la fuga, la institución informó que ya coordinó con la Policía Nacional para iniciar la búsqueda y cerco en distintos puntos de la ciudad.

Asimismo, se indicó que el Ministerio Público ya inició las investigaciones para determinar cómo se produjo este suceso. 

