Aníbal Torres, presidente del Consejo de Ministros. | Fuente: Andina

Esta tarde, en diálogo con RPP Noticias, el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, se pronunció sobre las últimas declaraciones públicas de la aspirante a colaboradora eficaz, Karelim López, y su vinculación con el mandatario Pedro Castillo.

“La señora, como hemos visto, fue a Zarratea, lo vemos ahí. Entra la señora y sale, no se ha acreditado de que haya conversado con el presidente, el presidente dice que no ha conversado con ella. En el palacio de Gobierno sí lo ha visitado para hablar sobre la pequeña empresa y sobre eso han tratado, yo no me he encontrado presente”, señaló.

En la misma línea, Torres aclaró que, por el momento, López es una aspirante a colaboradora eficaz. “Siendo así, la pregunta es por qué esas actas o declaraciones de la señora han sido rápidamente conocidas en la prensa. Eso evidencia que la Fiscalía lo ha tomado a la colaboración eficaz como un gran negocio porque no creo que eso sea gratis, ha violado el código procesal penal. Debe estar haciéndose una investigación”, dijo.

“Seguramente esperemos que se sancione rápidamente a los que han actuado violando la ley. De otro lado, como se dice que me mencionan a mí en esa colaboración eficaz, exijo al fiscal para que rápidamente con la misma velocidad que ha dado a publicar la colaboración eficaz de la señora Karelim, con la misma velocidad corrobore los hechos en cuanto a mi persona se refiere”, agregó.

Por último, el premier indicó que la Fiscalía está actuando junto a la “ultra derecha” que busca vacar al presidente de la República desde el día en que este fue electo.

“Por supuesto apoyados con la gran prensa limeña que está en esa tarea todos los días, noche y día. Eso está haciendo muchísimo daño al país, a esta gente no le interesa para nada el país, están embarrando al país, como que si todos fuéramos corruptos, pero no, esos corruptos, esos que han robado por miles de millones al Perú quieren atribuir ahora al Gobierno actual actos de corrupción”, dijo.

