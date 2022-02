El jefe del Gabinete Ministerial se pronunció sobre la renuncia de la exfuncionaria Ximena Pinto. | Fuente: TVPerú

El jefe del Gabinete Ministerial, Aníbal Torres, confirmó la noche de este jueves la renuncia de Ximena Pinto a la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia del Consejo de Ministros, luego de que denunciara un presunto direccionamiento político de la publicidad estatal por parte del Gobierno.

En declaraciones a la prensa, el representante del Ejecutivo señaló que no ha tenido diferencias con la exfuncionaria en los meses que trabajó con ella, pero que le sorprendió su actitud desde que trataron el tema de la publicidad estatal. Añadió que creyó que era una broma, cuando ella le dijo que dejaba el cargo tras conocer la postura del Gobierno.

“Cuando ella se mostró en esa actitud, me sorprendió enormemente. Me dijo que: 'Si no se va a contratar con El Comercio o con el canal 4 y si se va a tener en consideración a los otros medios, entonces usted me está desautorizando, por lo que renuncio'", indicó Aníbal Torres.

“Yo le contesté: 'Señora, qué voy a hacer'. Eso es lo que dije, no le dije 'váyase', como ella ha declarado. Le dije: qué voy a hacer y creí que lo estaba diciendo de broma, pero pasadas las 2 de la tarde ha presentado su carta de renuncia, la cual se ha aceptado”, agregó.

Sobre postura de exfuncionaria

Respecto a las declaraciones de Ximena Pinto sobre que el Ejecutivo habría optado por negar publicidad estatal a algunos medios por “venganza política”, el jefe del Gabinete Ministerial indicó que es una opinión de ella; sin embargo, no dudó en indicar que es el mismo argumento que utiliza la oposición.

“Dice todas las cosas que dice la oposición, es la primera vez que le escucho decir es y no la voy a contradecir en sus opiniones, pero nosotros tenemos un rumbo clarísimo”, manifestó Aníbal Torres.

“Lo he explicado una y otra vez en materia económica, social, educativa y en materia de la segunda reforma agraria, nosotros tenemos un rumbo muy claro y por eso es que nuestro país está ahí”, sostuvo.

Aníbal Torres también manifestó que la publicidad estatal “preferentemente” debe ser otorgada a los medios de comunicación del Estado, pues ese es su objetivo. Agregó que no es posible entregar esos fondos a medios por la cantidad de audiencia que tengan y que no existe una ley al respecto, pues sería “una ley con nombre propio”.

