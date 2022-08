Apurímac: Instalarán seis módulos prefabricados en escuela N° 54200 de Ongoy | Fuente: RPP

Luego que Aarón Pozo Prado, docente de la institución educativa I.E. N° 54200, ubicada en el distrito de Ongoy, en la provicnia de Chincheros, en Apurimac, denunciara en RPP Noticias que el colegio se caía a pedazos y ponía en riesgo a casi 90 alumnos de primaria, el minitro de Educación, Rosendo Serna, informó que su sector instalará 6 modulos de aulas prefabricadas, a fin de asegurar la continuidad del servicio educativo.

Serna confirmó que el municipio distrital de Ongoy, mediante un acta firmada el 23 de agosto, se ha comprometido a costear los gastos que demandará el traslado de los módulos que se encuentran en la unidad educativa de Chincheros y que el retraso se debió a problemas logísticos que presentó la comuna distrital.

Asimismo, el ministro dijo que la institución educativa tiene un proyecto, cuya unidad ejecutora es la Municipalidad de Ongoy y la nueva infraestructura educativa demandaría una inversión de 7 millones 600 mil soles. Precisó también que el proyecto fue inscrito en la convocatoria 2022 - II etapa y en los próximos dís recibirá asistencia técnica por parte del Ministerio de Educación.

Falta financiamiento para traslado

Sin embargo, el profesor Aarón indicó a RPP Noticias que, si bien se ha firmado un compromiso en el que la Municipalidad distrital de Ongoy se va a hacer cargo del traslado de las aulas prefabricadas, solo podrán trasladar dos de las seis que ha enviado el Ministerio de Educación.

"El resto de aulas (4) se está buscando el financiamiento correspondiente, porque están en cierre de año (en el municipio) y no tienen la economía posible. Quiero solicitar a empresarios, ong's, que nos puedan apoyar para el traslado de las aulas", aseveró.

El educador comentó que "Ongoy es una comunidad en extrema pobreza" y "los papás no tienen los medios para hacer un aporte económico", incluso dijo que los padres no pagan APAFA porque no tienen la posibilidad.

"Necesitamos el total de aulas prefabricadas", expresó el docente, que busca que sus alumnos continúen sus clases lo más pronto posible.