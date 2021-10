Apurímac: ¿Por qué el gobernador regional “rechaza” el acuerdo entre el Ejecutivo y las comunidades de Chumbivilcas y la minera las Bambas?

Lantarón Núñez detalló que la provincia cusqueña de Chumbivilcas solo forma parte del corredor por donde transitan los vehículos que transportan el mineral. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Analí Andrade

El gobernador regional de Apurímac, Baltazar Lantarón Nuñez, rechazó el acuerdo del Ejecutivo con las comunidades de la provincia de Chumbivilcas (Cusco) y la minera las Bambas, que ha aliviado la tensión de este conflicto social en la zona, al aducir que la región Apurímac no fue considerada en los acuerdos y negociaciones, pese a que la explotación minera se realiza en su jurisdicción.

“En mi condición de gobernador regional de Apurímac, rechazo totalmente los acuerdos desarrollados a espaldas del gobierno regional y del pueblo de Apurímac. Nosotros pensamos que se iban a sentar las bases del principio de autoridad y declarar en emergencia el corredor minero por parte del premier. Porque de ser así, es un mal precedente para otras actividades que tengamos en el país. No es posible que se ignore a la región Apurímac", declaró a RPP Noticias.

Lantarón Núñez detalló que la provincia cusqueña de Chumbivilcas solo forma parte del corredor por donde transitan los vehículos que transportan el mineral.

Sin embargo, precisó que la explotación del mineral que realiza la empresa minera MMG Las Bambas se desarrolla en los distritos de Chalhuahuacho y Coyllurqui, en la provincia de Cotabambas; y en el distrito de Progreso, provincia de Grau, jurisdicciones que pertenecen a la región Apurímac.

“A los apurimeños, la mineras Las Bambas nos tiene limitadas muchas acciones y hoy más que nunca nos preocupa porque (la provincia de Chumbivilcas) es una zona que no tiene nada que ver con la explotación minera, solo porque se transporte mineral... De repente den servicios de línea amarilla, mantenimiento de vías, sistemas que rieguen su ruta, pero más allá, no. Así no se puede manejar la actividad minera en el Perú. No es posible que no se tenga en cuenta los intereses de la región Apurímac, que está esperando el pago del canon por más de seis años y no lo tenemos hasta ahora”, enfatizó.

"Así no se puede manejar la actividad minera en el Perú. No es posible que no se tenga en cuenta los intereses de la región Apurímac", expresó el gobernador regional. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Analí Andrade

Apurímac y Las Bambas

Según el último reporte de conflictividad social en el Perú elaborado por la Defensoría del Pueblo, en la Apurímac hay cinco conflictos activos relacionados con la minera MMG Las Bambas.

Todos se ubican en la provincia de Cotabambas y afectan a las comunidades de Choaquere (distrito de Challhuahuacho), Huancuire (distrito de Coyllurqui), Pumamarca (distrito de Tambobamba), Mara y las 38 comunidades del distrito de Challhuahuacho.

Lantarón remarcó que, además, exigen la incorporación de la provincia de Grau al área de influencia del proyecto minero MMG Las Bambas, así como otros compromisos ofrecidos por la empresa minera por afectación de tierras comunales, transporte de mineral, pago de justiprecios, entre otros.

“Estamos convocando a las autoridades de la provincia de Cotabambas y de toda la región, porque no nos vamos a perjudicar también de esta negociación que está a espaldas de la región Apurimac”, finalizó.

La mañana del jueves, el Gobierno Regional de Apurímac publicó un comunicado al respecto.

Escucha nuestros Podcast

En este podcast podrás encontrar ponencias, debates, análisis y también historias inspiradoras que cambian ciudades. Queremos Informar y concientizar sobre la situación actual del entorno en el que vivimos y la importancia de nuestra participación ciudadana como agentes de cambio para construir ciudades que mejoren nuestra calidad de vida.