Arellano Consultoría para Crecer presenta PlanificAr 2026: Prepararse para Crecer

Se trata de la décima edición del evento que guía a las empresas peruanas a tomar decisiones estratégicas en tiempos desafiantes.

En un entorno de creciente incertidumbre política, competencia internacional e inestabilidad social, Arellano Consultoría para Crecer anuncia la décima edición de PlanificAr, su evento insignia de planificación estratégica, que este año se realizará bajo el lema “PlanificAr 2026: Prepararse para Crecer”.

La cita será el martes 21 de octubre en el Hilton Lima Miraflores, en horario de 8:00 a.m. a 12:00 m, y congregará a gerentes generales, directores de marketing, líderes de planeamiento y responsables de estrategia de diversas industrias para revisar las macrotendencias clave del mercado y el consumidor peruano de cara al 2026.

Diez ediciones impulsando decisiones con visión

PlanificAr se ha consolidado como un espacio de análisis profundo y acción práctica. En sus distintas ediciones, ha acompañado a cientos de empresas peruanas a leer con mayor claridad el entorno y tomar decisiones basadas en evidencia, no en intuición.

Este año, el enfoque estará en analizar cómo los cambios políticos, sociales y económicos impactarán en el comportamiento del consumidor y en la dinámica competitiva del mercado local, para transformarlos en insumos estratégicos que permitan tomar decisiones concretas y efectivas.

Programa 2026: Diagnóstico, Estrategia y Acción

El evento se estructura en tres bloques:

A. FODA DEL PERÚ 2026

1. Escenarios económicos y sociales del próximo año

2. Análisis y proyecciones políticas y electorales: cómo reducir el riesgo en la toma de decisiones

3. Principales amenazas y oportunidades para el sector empresarial

B. ESTRATEGIAS PARA CRECER

4. Mercados y sectores clave para defender frente a la creciente competencia.

5. Segmentos de alto potencial para crecer.

6. Estrategias prácticas para mejorar eficiencia y capitalizar oportunidades

C. NETWORKING ESTRATÉGICO

7. 7. Espacio de networking estratégico con líderes empresariales y gerentes de áreas clave.

