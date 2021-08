Arequipa de fiesta: La Ciudad Blanca cumple 481 años sin festejos por la pandemia

Basílica Catedral de Arequipa. | Fuente: RPP

Este 15 de agosto, la ciudad de Arequipa cumple 481 años de fundación española, pero, por segundo año consecutivo, no habrá celebración, serenata ni Corso de la Amistad como antes, debido a la pandemia del nuevo coronavirus, que deja, por ahora, más de seis mil quinientas víctimas en esta región.

Protagonista de más de una decena de revoluciones históricas en el país, corajuda para levantarse de ocho terremotos desde 1913 y cuna de Mariano Melgar, Mario Vargas Llosa, Los Dávalos, entre otros, Arequipa tiene una importancia especial en la vida social, económica, política y jurídica del país.

“No podemos olvidarnos del gran aporte de Víctor Andrés Belaunde, de José Luis Bustamante y Rivero, no podemos olvidarnos del aporte de Francisco Mostajo. Encontramos a Héctor Cornejo Chávez, encontramos a Mario Polar Ugarteche que fue vicepresidente del primer gobierno de Belaunde, encontramos a Jaime Rey de Castro, a Javier de Belaunde Ruiz de Somocursio, cinco veces diputado por Arequipa”, recuerda el vicerrector de la Universidad Católica de Santa María, Jorge Luis Cáceres Arce.



Personal de salud saluda a Arequipa por su aniversario. | Fuente: Municipalidad Provincial de Arequipa.

El reto de la vacunación

La pandemia provocada por la Covid-19 y la amenaza de una tercera ola han hecho que en pleno aniversario de Arequipa, lo más importante sea continuar la vacunación.

Según el director regional de Salud de las Personas, Ruperto Dueñas, ya se inmunizó con las dos dosis a 325 mil personas del millón 200 mil habitantes que tiene Arequipa. Pero el reto sigue.

“Estamos en el grupo de 40 a más años y mire, todavía falta los otros grupos etarios menores, desde los 12 años, por eso tenemos que seguir avanzando. Pero no podemos avanzar si todavía tenemos brecha por vacunar con segundas dosis y esa disposición la ha dado el Ministerio de Salud”, dijo Dueñas.

Un aniversario diferente

La mayoría de actividades serán virtuales, incluso el tradicional Festival Internacional de Danzas. A pesar de que el 15 de agosto es el día central, los arequipeños solían celebrar prácticamente todo el mes. Pero ahora, las autoridades recomiendan permanecer en casa y no exponerse al contagio o sino, serán intervenidos, como lo advirtió el gerente regional de Salud de Arequipa, Christian Nova.

“Están advertidos que la Policía, los municipios, la fiscalía, salud, va a intervenir este fin de semana a todos los locales que no cumplan las normas de bioseguridad, que no tengan autorización y que no cumplan con el aforo. Están advertidos todos los locales, todos los propietarios y también la población porque también van a ser intervenidos porque están exponiendo a la vida y la salud de las personas y exposición al peligro”, apuntó la autoridad de salud.

Ahora, solo es tiempo de recordar a José Luis Bustamante y Rivero, presidente del Perú entre 1945 y 1948 y nacido en esta tierra, cuando dijo que no hay más que una Arequipa: “La de ayer, la de siempre… y a los hijos de Arequipa les toca, superando cualquier obstáculo, convertir esta herencia en un legado perenne para el futuro… ninguna crisis debe frustrar tan alto cometido.”

