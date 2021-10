Arequipa: Impulsarán ordenanza regional para exigir que solo los vacunados ingresen a eventos masivos

El gobernador de Arequipa, Elmer Cáceres, recorrió los puntos de vacunación. | Fuente: RPP | Fotógrafo: GRA

El gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, informó que impulsará una Ordenanza Regional para que los ciudadanos que no se inmunizaron contra la COVID-19 no puedan ingresar a eventos y establecimientos de asistencia masiva.

Cáceres Llica señaló que la norma regional propondrá políticas públicas y estrategias de intervención sanitaria en la región. Esta declaración la realizó en la Villa Olímpica de Socabaya, uno de los puntos de vacunación de la ciudad.

“Aquellas personas que no tengan las vacunas no podrán entrar a los malls, no van a entrar a los mercados, los hospitales, a los centros de recreación, ni a los cines ni a los espectáculos, ni a la RENIEC ni a los bancos, porque esas personas corren riesgo y pueden contagiar al resto. Por lo tanto, todas las personas que asistan a centros de concurrencia masiva, si no tienen carnet de vacunación, no van a entrar”, dijo Cáceres Llica.

La autoridad regional adelantó que ya dialogó con el presidente del Consejo Regional, Santiago Neyra, para aprobar la ordenanza que dispondrá que solo las personas que tengan su carnet de vacunación, con las dos dosis de la vacuna contra la COVID-19, ingresen a eventos y establecimientos de asistencia masiva.

Según el último reporte del Ministerio de Salud, en Arequipa, 717 mil personas ya recibieron ambas dosis de la vacuna, lo que representa al 55.4% de la población.

Desde el último domingo se realiza la vacunación a los adolescentes de 15 a 17 años de las ocho provincias de la región. La meta es inmunizar a 56 mil jóvenes, informó Geovanna Valdivia, jefa del área de inmunizaciones de la Gerencia Regional de Salud de Arequipa.