Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP213 | INFORMES | Senado 2026: así elegiremos a los 60 senadores de la nueva cámara del Congreso bicameral
EP 213 • 03:53
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Lunes 8 de agosto | (Natividad de María) - "Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo"
EP 1072 • 12:50
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Fiscales ratifican que requieren 81 millones de soles de presupuesto
EP 1863 • 14:16

Arequipa: investigan pintas con aerosol en una columna del portal de San Agustín y grafiti en fachada de iglesia

Investigan pintas con aerosol en una columna del portal de San Agustín y grafiti en fachada de iglesia
Investigan pintas con aerosol en una columna del portal de San Agustín y grafiti en fachada de iglesia
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

Según el director de la Escuela Taller Arequipa, las pintas fueron realizadas el último sábado con pintura en spray dorado, un material altamente dañino y de difícil restauración sobre las superficies de sillar de los monumentos históricos.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Una de las columnas del Portal de San Agustín, en la Plaza de Armas, amaneció con pintas de aerosol dorado. A ello se suma un grafiti en la fachada de la Iglesia de La Compañía de Jesús, también ubicada en el corazón de la Ciudad Blanca, informó Hugo Gómez, director de la Escuela Taller Arequipa.

Según el funcionario, las pintas fueron realizadas el último sábado con pintura en spray dorado, un material altamente dañino y de difícil restauración sobre las superficies de sillar de los monumentos históricos.

La recuperación de la columna del portal y la pared afectada del templo estará a cargo de los alumnos de la Escuela Taller Arequipa. Gómez precisó que, solo en lo que va del año, se han logrado eliminar más de 80 metros cuadrados de pintas en el Centro Histórico.

Los muros de los conventos de Santa Catalina y Santa Teresa, así como portales y callejones tradicionales, figuran entre los espacios más afectados por este tipo de ataques vandálicos.

Video recomendado
Tags
pintas

Más sobre Actualidad

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA