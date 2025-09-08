Arequipa: investigan pintas con aerosol en una columna del portal de San Agustín y grafiti en fachada de iglesia

Según el director de la Escuela Taller Arequipa, las pintas fueron realizadas el último sábado con pintura en spray dorado, un material altamente dañino y de difícil restauración sobre las superficies de sillar de los monumentos históricos.

Una de las columnas del Portal de San Agustín, en la Plaza de Armas, amaneció con pintas de aerosol dorado. A ello se suma un grafiti en la fachada de la Iglesia de La Compañía de Jesús, también ubicada en el corazón de la Ciudad Blanca, informó Hugo Gómez, director de la Escuela Taller Arequipa.

Según el funcionario, las pintas fueron realizadas el último sábado con pintura en spray dorado, un material altamente dañino y de difícil restauración sobre las superficies de sillar de los monumentos históricos.

La recuperación de la columna del portal y la pared afectada del templo estará a cargo de los alumnos de la Escuela Taller Arequipa. Gómez precisó que, solo en lo que va del año, se han logrado eliminar más de 80 metros cuadrados de pintas en el Centro Histórico.

Los muros de los conventos de Santa Catalina y Santa Teresa, así como portales y callejones tradicionales, figuran entre los espacios más afectados por este tipo de ataques vandálicos.