Campaña navideña eleva tarifas de taxi: ¿cuánto cuesta viajar por Lima en estas fechas?

La alta demanda del servicio ha llevado a los conductores a ajustar sus tarifas, especialmente en horarios de mayor afluencia. | Fuente: RPP

La afluencia de público hacia lugares comerciales como el emporio de Gamarra, en La Victoria, o el Mercado Central, en el Cercado de Lima, ha llevado a los taxistas a justar sus precios debido a la alta demanda. Por su parte, los usuarios han reportado que la tarifa del servicio ha aumentado en campaña navideña.

Un equipo de RPP salió a las calles para comprobar cuáles son los precios de los servicios de taxis a los principales puntos de la capital. De esta manera, encontramos que las tarifas oscilan entre S/20 y S/25 para un viaje desde la avenida César Canevaro en el distrito de Lince hasta Gamarra. Asimismo, el trayecto hacia el Mercado Central podría alcanzar hasta S/30 desde este mismo punto de la capital.

Por otro lado, desde el terminal terrestre de la avenida 28 de julio en La Victoria al Mercado Central, los taxistas estiman que el costo podría variar entre S/15 y S/20.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Congestionamiento y alta demanda

En diálogo con RPP, un taxista indicó que este aumento se debe, en parte, a las condiciones del tráfico, que se ha incrementado en las principales avenidas de la ciudad por las fiestas de fin de año. Además, la alta demanda del servicio ha llevado a los conductores a ajustar sus tarifas, especialmente en horarios de mayor afluencia.

“Ahorita se mantiene igual, solamente en la hora punta sube la tarifa como todos los días. Ahorita te cobro S/15 soles, pero en hora punta más o menos va a subir a S/20, S/22, S/25. Ahorita estamos cobrando por el tiempo, aparte todo es complicado para entrar a todos los puntos de [Lima]”, explicó el taxista.