Arequipa: pasajeros afectados por huelga de controladores aéreos de Córpac

Cientos de ciudadanos que en su mayoría esperan viajar a las ciudades de Cusco y Lima se encuentran afectados por la huelga de controladores aéreos. Para Cusco ya se ha oficializado la cancelación de todos los vuelos, mientras que para la capital existen vuelos que todavía permanecen con retraso.

"No me había enterado que iba a haber huelga. La aerolínea donde viajamos nos ha hecho el check in, pero a la vez nos han comunicado que esperemos. Estamos a la espera del vuelo a Juliaca. Ya debería estar en sala de embarque, el vuelo ya va siendo retrasado y eso nos complica a todos porque se viene acumulando gente", indicó un pasajero afectado.

El Sindicato Unificado de Controladores de Tránsito Aéreo del Perú (SUCTA) de Corpac inició hoy, 14 de abril, una huelga que se extendería hasta el próximo 16 de abril y está impactando en el transporte aéreo y el turismo.

Esta situación ha generado la paralización de operaciones en los aeropuertos de Cusco, Ayacucho, Trujillo, Arequipa y Tacna, lo que conllevó a la cancelación y reprogramación de vuelos en plena Semana Santa.

En Cusco, los vuelos desde las 6 de la mañana se han cancelado en el aeropuerto Alejandro Velasco Astete por la huelga de controladores aéreos. Según el personal de ingreso, los vuelos están suspendidos hasta por lo menos las 2 de la tarde.

Por el momento, no se está permitiendo el ingreso de muchos visitantes, tanto nacionales como extranjero, quienes quieren ingresar al aeropuerto para intentar tomar su vuelo.

En diálogo con RPP Noticias, un ciudadano de nacionalidad mexicana lamentó esta situación y la fala de información a pocas horas (11:20) de que su vuelo estuviera programado para partir a Lima, desde donde tenía previsto tomar una conexión para retornar a su país.

"No tenemos información clara sobre la salida de los vuelos ni cuál es la causa. Se acercó gente del aeropuerto y nada más nos dijo que estaban cancelados por los operadores aéreos, pero no nos dan respuesta ni para entrar ni para soluciones con la aerolínea", señaló.

Ministerio de Trabajo había declarado procedente la huelga

Mediante una Resolución Directoral General publicada el pasado 1 de abril, el Ministerio de Trabajo había declarado procedente la huelga del Sindicato Unificado de Controladores de Tránsito Aéreo del Perú, que este jueves ha causado caos en los principales aeropuertos del país.

En un comunicado, publicado ayer en la tarde, la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac) invocó al sindicato de trabajadores a deponer su medida de fuerza “que perjudica la reactivación económica del país y se priorice el diálogo”.

"Invocamos a los afiliados del SUCTA Perú asuman el compromiso con nuestro país, la solidaridad con los viajeros y la buena imagen de nuestra nación pese a la difícil coyuntura económica que venimos atravesando", se lee en el documento.

Según Corpac, se ha cumplido con atender todos los pedidos planteados en la plataforma del gremio sindical, "los mismos que se encuentran resueltos y en proceso de implementación".

La entidad indicó que implementará un plan de contingencias, "a fin de garantizar la seguridad y continuidad de las operaciones aéreas nacionales e internacionales".

