Arequipa | Policía rescató a cinco personas que quedaron atrapadas en la carretera

Policía rescata a familia que quedó atrapada por un huaico en la carretera Costanera | Fuente: RPP | Fotógrafo: Difusión

La policía de la Comisaria de Punta de Bombón en la provincia de Islay, rescataron a cinco personas entre las que se hallaban dos menores de edad. Ellos quedaron atrapados en el auto de placa 3V3-301 en la carretera Costanera por el ingreso de un huaico.

El deslizamiento de agua y tierra ,en un aproximado de 600 metros a lo ancho de la vía, sorprendió la noche del viernes a los integrantes de la familia en el sector de Pampa Cardones.

Los agentes lograron rescatar a los menores de iniciales A. O. C. (13) y K. N. C. C. (05) y las personas adultas Clevi Condor Z. (43), Aida Canchis T. (47) y Julia Toledo de (62).

Tras varias horas de permanecer en el lugar, todos continuaron su ruta hacia la ciudad de Arequipa. Durante más de diez horas, el paso de vehículos estuvo restringido por la vía por el incremento del caudal del río Tambo.