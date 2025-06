Así se viven las primeras horas del inicio de operaciones en el nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El primer vuelo que partirá del nuevo Jorge Chávez tiene como destino la ciudad de Atlanta, en Estados Unidos. | Fuente: Video: RPP / Foto: Presidencia

Desde las 8:00 a.m. de este domingo, 1 de junio, los pasajeros y trabajadores ya vienen ingresando a las instalaciones del nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, cuyo ingreso es por la avenida Morales Duárez, en el Callao.

Un equipo de RPP llegó hasta el nuevo terminal aéreo para inspeccionar cómo se viven las primeras horas de operaciones del establecimiento. Una trabajadora del aérea de comidas manifestó su alegría y aseguró que no ha tenido problemas para llegar al aeropuerto.

“Es un progreso para el país. Desde el óvalo, un carro me trae hasta Quilca, ahí bajamos, camino un tramito y ahí está el AeroDirecto, que me ha dejado en el acceso peatonal. Me ha cobrado S/ 2”, expresó.

Por su parte, otro de los empleados indicó que llegó al aeropuerto con un taxi desde Comas y destacó la amplitud del nuevo establecimiento.

“Es cuatro o cinco veces más grande que el anterior. Va a albergar mucho más personas y más público. Es un gran avance para el Perú”, señaló.

Una de las pasajeras, quien se dirige a Cartagena (Colombia), manifestó estar feliz por el nuevo terminal aéreo.

“Feliz, veo que todo es hermoso. Feliz de poder verlo y justo hoy que se inaugura. Trabajo en el Minsa y estoy de vacaciones desde hoy. Estoy tranquila”, aseveró.

El primer vuelo del nuevo Jorge Chávez partirá a Atlanta

Según información de LAP, para hoy se tiene previsto que despeguen y aterricen 300 vuelos nacionales e internacionales en el nuevo Aeropuerto Jorge Chávez.

El primer vuelo que partirá de este terminal tiene como destino la ciudad de Atlanta, en Estados Unidos. Este es operado por Latam Airlines Perú y transportará a 233 pasajeros.