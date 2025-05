Nuevo Aeropuerto Jorge Chávez inicia operaciones: todo lo que debes saber sobre accesos, horarios y nuevos servicios

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez iniciará operaciones este domingo, 1 de junio, luego de que fuera inaugurado el último viernes, en una ceremonia presidida por la jefa de Estado Dina Boluarte, y tras una fase de marcha blanca que inició el pasado 15 de mayo.

De este modo, el nuevo terminal aérea abrirá sus puertas al público mañana, ya con vuelos programados, un nuevo sistema de abordaje y una nueva modalidad de acceso para los usuarios, lo cual puede generar confusión en los pasajeros que llegarán a sus instalaciones en las próximas horas.

Ante ello, RPP conversó con Juan José Salmón, gerente general de Lima Airport Partners (LAP), la empresa concesionaria del aeropuerto, quien dio todos los detalles que el público deberá tomar en cuenta para hacer uso de los nuevos servicios que brindará el flamante aeródromo.

Todo lo que debes saber sobre accesos, horarios y sistema de abordaje

El gerente general de LAP indicó que el día de mañana iniciará con una suspensión total de los vuelos de llegada o salida, que iniciará a la 1 am. y se extenderá por 12 horas.

Esto para "poder desplazar aeronaves -que llegan en sus últimos vuelos al aeropuerto antiguo- hacia el terminal nuevo, y también desplazar material rodante, los vehículos que atienden aeronaves del terminal antiguo al terminal nuevo, y terminar de desplazar algunos enseres, computadoras y elementos que se requieren para la operación".

"O sea, terminamos una operación en caliente a las 12:59 p.m. del día de hoy [y] paramos. Aquellos equipos importantes para esa operación tienen que movilizarse al terminal nuevo conjuntamente con la aeronave y equipos rodantes. Esa es la labor que ya estamos haciendo, que ya está planificada. Ya hay algunos enseres, computadoras que se han movilizado. Las áreas de las autoridades y de las aerolíneas están listas. Falta todo ese equipo operativo para luego poder bajar el banderazo y arrancar a operar desde el nuevo terminal", indicó Salmón.

Esa actividad no solo estará a cargo de "personal operativo" de la concesionaria, sino también de "muchísimo personal administrativo de LAP que se ha ofrecido para actuar como voluntario, justamente para poder ayudar en cuanto a los detalles que pueda significar el tema operativo y también lo que es la comunicación, la información y la atención de los pasajeros que van a comenzar a llegar al nuevo terminal".

Salmón indicó que, desde la 1am., habrá una suspensión de actividades para "desplazar aeronaves que llegan en sus últimos vuelos al aeropuerto antiguo".Fuente: LAP

Culminada esta suspensión de 12 horas, el aeropuerto abrirá sus puertas a las 8:00 a.m. y los primeros vuelos iniciarán a partir de la 1:00 p.m. En ese sentido, Salmón recomendó a los usuarios llegar con al menos tres horas de anticipación para viajes internacionales.

"El aeropuerto, si bien va a estar abierto a las 8 de la mañana, es importante que el pasajero entienda que igual tiene que llegar al aeropuerto con 3 horas de anticipación porque son los procesos regulares de embarque y de chequeo, como en cualquier aeropuerto de operación regular. La única diferencia [es] que iniciamos operación ese día. Pero el proceso va a ser un proceso regular: el pasajero tiene que llegar con 3 horas de anticipación, 3 horas y media de anticipación máximo. No porque el aeropuerto va a estar abierto a las 8:00 am. significa que todos tienen que llegar angustiados. Va a ser una operación regular, lo más regular posible, evidentemente", señaló.

En cuanto a vuelos nacionales, recomendó que los usuarios lleguen "dos horas o dos horas y media antes".

"Evidentemente, por la nueva ubicación, el pasajero tiene que tomar sus previsiones porque se va a desplazar por rutas distintas, pero eso no significa que tiene que llegar con 5 horas de anticipación, porque finalmente podría ocurrir que llegue con mucho tiempo de anticipación y los counters no estén abiertos, porque no es parte del proceso regular de las aerolíneas. Usualmente, las aerolíneas abren sus counters unas 2 horas o 2 horas y media antes en los vuelos domésticos y entre 3 horas y 3 horas y media antes en los vuelos internacionales. Esa pauta se va a seguir manteniendo", resaltó.

Respecto al acceso al nuevo aeropuerto, Juan José Salmón enfatizó que "el ingreso va a ser por un punto distinto, ya no va a ser sobre el eje de la avenida Faucett, va a ser sobre el eje de la avenida Morales Duárez, donde han construido este par de puentes temporales para poder proveer ese acceso".

"[En] la vera del río Rímac que conecta la avenida Néstor Gambeta, más pegado hacia el mar, con la avenida Faucett. En esa cuadrícula está ubicado el nuevo acceso. Es un acceso que va a ser libre, desde el punto de vista vehicular, tanto para vehículos particulares como para vehículos de taxi y así también como buses, los servicios de Aerodirecto que ha puesto el Estado", refirió.

"Ergo, los pasajeros van a tener que llegar en alguno de estos medios de transporte para poderse desplazar, sea directamente hacia el frontis del terminal donde van a poder bajar con sus maletas, caminar unos cuantos metros e ingresar. O el transporte público, [ya que] buses van a entrar a una vía libre, que está aproximadamente a unos 200 metros del terminal actual, una distancia más o menos equivalente a la que existe del terminal actual a la avenida Faucett. Ahí tienen que desplazarse hacia el nuevo terminal para poder hacer todos sus procesos", agregó.

Asimismo, señaló que "los taxis -sean taxis autorizados por LAP o por la ATU- van a poder ingresar también a todos los viales internos, inclusive hacia el frontis del terminal, dejar a los pasajeros y luego retirarse". Esta operación debe tardar un máximo de 10 minutos, sino el conductor podría ser pasible de una multa.

El acceso al nuevo aeropuerto será únicamente vehicular. Fuente: LAP

En cuanto a los trámites para abordar un vuelo, el gerente general de LAP sostuvo que "el proceso de check-in va a ser un proceso más automatizado". "Tenemos muchos más quioscos automáticos para que el pasajero tramite ahí su boarding pass, inclusive el ticket de la maleta", aseguró.

"Algunas aerolíneas van a tener algunos counters también para hacer un autoservicio. El pasajero va a llegar con su maleta, con el ticket, va a pasar por un código QR, va a dejar la maleta en la balanza y la maleta se va y se procesa de manera automática. También habrá algunos counters que tienen personal de aerolíneas atendiendo a los pasajeros", enfatizó.

"Pero quizás lo más importante es el tema de Migraciones [que] ha hecho una inversión importante en nuevos sistemas. Es importante recordar que, al principio, todo peruano que sale o llega al país tiene que hacer un prerregistro en un sistema que se denomina Migracheck. Pueden ingresar a la página web de Migraciones para poder hacer ese prerregistro, que lo pueden hacer inclusive 48 horas antes del vuelo. El hacer el prerregistro les da la posibilidad de poder pasar por las puertas automáticas y que su proceso migratorio de salida o llegada no demore más de 10 segundos", añadió.

Finalmente, Salmón resaltó que tienen proyecciones auspiciosas con la puesta en marcha del nuevo aeropuerto, ya que se espera la llegada de nuevas aerolíneas y un mayor número de pasajeros, que estimó en más de 26 millones solo este año.

"Con gran satisfacción podemos decir que tenemos hasta tres empresas muy interesadas, no puedo decir los nombres, pero son empresas que estarían volando desde Europa, algunas empresas inclusive de Medio Oriente que están muy interesadas en comenzar a servir el nuevo aeropuerto", aseveró.

"Nosotros consideramos que estas [aerolíneas] van a comenzar a llegar a partir del próximo año por temas propios de entrega de aeronaves, del mercado mundial y de reasignación de algunos slots que ellos pueden tener en sus aeropuertos de origen. Pero estamos convencidos de que esto va a ser una plataforma de crecimiento y vamos a continuar creciendo todos los años", puntualizó.