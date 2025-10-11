¡Atención! Cancelan vuelos desde y hacia Cusco: este es el motivo y la duración de la medida

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

A tomar precauciones. La Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac) anunció que las operaciones en el Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete del Cusco estarán suspendidas desde las 20:00 horas del lunes, 13 de octubre, hasta las 8:00 horas del martes 14.

La entidad informó que esta medida se ejecutará debido a que se llevarán a cabo trabajos de mantenimiento en la pista de aterrizaje, a fin de garantizar la seguridad y continuidad de las operaciones en el terminal aéreo de la ciudad imperial.

En un comunicado, Corpac precisó a través del documento que la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) viene coordinando con las aerolíneas la reprogramación de los vuelos, con el objetivo de evitar que los pasajeros se vean afectados en sus itinerarios durante las horas que el aeropuerto permanezca cerrado.

“Corpac expresa sus disculpas por los inconvenientes que esta medida pueda ocasionar, pero es necesaria para asegurar operaciones sin riesgos ni inconvenientes. Recomendamos a los pasajeros y usuarios consultar la reprogramación de sus vuelos con cada una de sus aerolíneas”, concluyó.

Latam suspende sus vuelos hacia y desde el Cusco

Previamente, Latam informó que sus vuelos desde las 20:00 horas del lunes 13 de octubre hasta las 08:00 horas del martes 14 de octubre hacia y desde la ciudad del Cusco serán cancelados debido a los trabajos de mantenimiento que se realizarán en la pista de aterrizaje del Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete.

Asimismo, la aerolínea explicó los pasos que deben seguir los pasajeros que tienen boletos para esas fechas para que puedan reprogramar sus vuelos, a fin de que no se vean afectados por la cancelación de salidas y arribos a la ciudad imperial.

“Esta medida responde a trabajos de infraestructura ajenos al control y responsabilidad de la compañía. En ese sentido, todos los pasajeros con vuelos dentro de dicho rango horario serán asistidos por la aerolínea. Podrán consultar el nuevo vuelo a través de la sección “Mis Viajes”, optar por el cambio de fecha (mismo destino y cabina) o la devolución total de su pasaje, sin costo alguno hasta 12 meses desde la fecha de compra”, explicó en su comunicado.

Indecopi inicia vigilancia

Por su parte, Indecopi anunció en sus redes sociales que “permanecerá vigilante” tras el anuncio de Corpac, a fin de que las “aerolíneas cumplan con brindar información clara y oportuna a los pasajeros sobre la reprogramación o el derecho al reembolso” de sus boletos de vuelo.

“Las aerolíneas deben mantener activos y habilitados todos sus canales de atención”, precisó la entidad gubernamental.