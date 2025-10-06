Cusco: conductor de patrullero de serenazgo que chocó contra camión y dejó un herido grave estaba ebrio

Según información policial, producto del siniestro vehicular el conductor de patrullero quedó herido de gravedad, por lo que fue evacuado a la ciudad de Cusco.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Juan José Ccapatinta Quispe, de 46 años, conductor de un patrullero de serenazgo asignado a la municipalidad de Mosoc Llaqta de la provincia cusqueña de Acomayo, manejaba en estado de ebriedad al momento de chocar contra un camión en la vía Cusipata - Quiquijana, en la provincia de cusqueña de Quispicanchi, esto según información policial desde donde añadieron que, producto del siniestro vehicular, el conductor de patrullero quedó herido de gravedad, por lo que fue evacuado a la ciudad de Cusco.

Además se conoció que el conductor del patrullero de serenazgo quedó atrapado en la estructura del vehículo por varios minutos, por lo que fue necesaria la intervención de brigadistas del puesto de auxilio de Cusipata y luego al centro de salud de Quiquijana. El diagnóstico médico determinó para él fractura expuesta de rótula izquierda, tibia y peroné, además de etilismo agudo, lo que indica que el conductor se encontraba en estado de ebriedad al momento del accidente, esto según información policial.

El segundo vehículo involucrado fue un camión Volvo conducido por Donald Condori Coaquira, de 53 años, transportista natural de Puno. Ambos conductores fueron intervenidos por la Policía, mientras el Ministerio Público, a través del fiscal Juan Martín Salas Bendezú, de la Segunda Fiscalía de Quispicanchi, dispuso las diligencias preliminares para determinar responsabilidades.