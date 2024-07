Al menos 20 muertos tras despiste y volcadura de bus en la vía Los Libertadores

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Actualidad Bus se despista y vuelca en la vía Libertadores

Accidente en vía Los Libertadores | Fuente: RPP

Un bus interprovincial de la empresa Turismo Molina Unión SAC sufrió un despiste y volcadura a la altura del sector de Rumichaca, en la vía Los Libertadores, informaron fuentes policiales. El accidente dejó al menos 20 muertos y 15 heridos.

El bus partió ayer lunes en la noche desde su terminal en la ciudad de Lima con destino a Ayacucho.

El director regional de Salud de Ayacucho, John Tinco, precisó a RPP que al menos 14 heridos han sido trasladados al Hospital Regional. Algunos casos presentan traumatismo encéfalo craneano y fracturas.

Además, precisó que fallecieron dos de los 14 heridos del accidente de tránsito que fueron trasladados al Hospital Regional de Ayacucho.



"Se han referido del lugar de los hechos 14 pacientes, de ellos dos han fallecido, uno en el traslado y otro llegando al Hospital. Y otro está en (el área de) trauma shock delicado", aseguró.

John Tinco indicó que los heridos están siendo monitoreados para ver su evolución. De requerir que alguno sea evacuado a la ciudad de Lima se realizarán las coordinaciones con el Ministerio de Salud (Minsa).

Hasta la zona se ha desplazado personal de salud de Ayacucho, equipo de rescate de bomberos y Policía Nacional, así como personal de salud de la zona de Pilpichaca de la región Huancavelica.

Diresa AyacuchoFuente: Diresa Ayacucho

El jefe de la Division de Protección de Carreteras informó de muertos y heridos en el accidente | Fuente: RPP

El coronel PNP Jhonny Rolando Valderrama, jefe de la Division de Protección de Carreteras, señaló a RPP que según con información preliminar habría al menos 20 personas fallecidas por el accidente de tránsito.

"De acuerdo con el manifiesto de pasajeros serían de 39 a 40 pasajeros los que han estado en ese vehículo. La información extraoficial que tenemos ahorita es que habría 21 fallecidos hasta este momento, por deducción entendemos que habría 20 heridos que estarían siendo trasladados a nosocomios de la zona", manifestó al programa Ampliación de Noticias Regional.

En mayo de este año un accidente similar ocurrió en la vía Los Libertadores cuando 17 personas perdieron la vida luego que un bus de la empresa CIVA se volcó en la zona del país producto del mal estado de la carretera.

Actualidad Raúl Pérez: "Aparentemente habrían alrededor de 20 fallecidos"

El ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes, informó que "aparentemente" habría al menos 20 personas fallecidas en el accidente de tránsito en la Vía Libertadores y expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas. | Fuente: RPP

Sentido pésame y condolencias

Esta mañana el ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes, informó que "aparentemente" habría al menos 20 personas fallecidas en el accidente de tránsito en la vía Los Libertadores.

"En primer lugar, creo que quisiera expresar mi sentido pésame y expresarle las condolencias a las familias que el día de hoy han perdido a sus seres queridos en un accidente trágico en la vía en Pilpichaca, en la provincia de Huaytará, en el departamento de Huancavelica. Es un accidente en la Vía de los Libertadores que ha dejado aparentemente habrían alrededor de 20 fallecidos", dijo.

Raúl Pérez Reyes señaló que su sector se encuentra coordinando una intervención y ayuda con Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran), la Policía Nacional del Perú y el Minsa.

"Así que expresarle condolencias a las familias de las personas que el día de hoy han perdido la vida. Se hará la determinación obviamente de las responsabilidades. Ya se verificó que el vehículo estaba con inspección técnica vehicular, tenía SOAT, los dos choferes tenían autorización, todo estaba vigente, pero habrá que hacer la investigación que determine cuál ha sido la causa del accidente", expresó.

Familiares buscan información

Los familiares de los pasajeros del bus Turismo Molina Unión SAC siniestrado en la vía Los Libertadores llegaron a la oficina de la empresa de transportes en el distrito de San Luis para obtener información sobre el accidente.

"La niña no sabe, los encargados por supuesto no están (...) mi hermano se embarcó en Atocongo (...) recién acabo de llegar como ustedes ven estoy intentando de recabar información y como ven no encuentro", dijo.

Tenía autorización vigente y SOAT

Según Sutran, el accidente de tránsito en el kilómetro 205 de la vía Los Libertadores ocurrió en el distrito de Pilpichaca, provincia de Huaytará, región Huancavelica. Indicó que el vehículo, de placa de rodaje A7E957 de la empresa de turismo Molina Unión SAC contaba con autorización vigente de la Dirección General de Autorizaciones en Transportes del MTC para realizar el servicio de transporte regular de pasajeros.

"La unidad cubría la ruta Lima-Ayacucho y se verificó que contaba con SOAT y Certificado de Inspección Técnica Vehícular (CITV) vigentes", precisó.

La Sutran afirmó que efectuó la supervisión y control respectivos al conductor y al vehículo en el terminal Atocongo (kim 11 de la carretera Panamericana Sur) y en el punto de control fijo de Pacra (km 73 de la vía Los Libertadores, en el distrito de Huáncano, provincia de Pisco, región Ica).

"La Sutran, dentro del marco de sus competencias, activó sus protocolos respectivos, desplazando un equipo de inspectores a la zona, coordinando acciones con la PNP, COE Salud Huancavelica, Ministerio Público y bomberos, entre otras entidades vinculadas al transporte terrestre, coadyuvando con ellos con las investigaciones correspondientes y determinar las causas del accidente", señaló.

Comunicado de SutranFuente: Sutran