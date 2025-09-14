Últimas Noticias
Ayacucho: un sismo de magnitud 5.1 se sintió esta noche en Cangallo

Hasta el momento, las autoridades del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) no han reportado daños personales ni materiales.
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

El foco del sismo se localizó a 52 kilómetros al oeste del distrito de Chuschi, en la provincia de Cangallo, con una profundidad de 109 kilómetros.

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó que un sismo de magnitud 5.1 se registró la noche de este domingo en Chuschi, en la provincia de Cangallo, región de Ayacucho.

El foco del movimiento telúrico, que ocurrió a las 8:52 p. m., se localizó a 52 kilómetros al oeste del distrito de Chuschi, con una profundidad de 109 kilómetros.

Hasta el momento, las autoridades del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) no han reportado daños personales ni materiales.

El Perú se ubica en la zona denominada Cinturón de Fuego del Pacífico, donde se registra aproximadamente el 85 % de la actividad sísmica mundial.

¿Qué hacer frente a un sismo?

Ante estos fenómenos naturales, el Indeci recomienda conservar la calma en todo momento; alejarse de ventanas, repisas o de cualquier utensilio, artefacto u objeto que pueda rodar o caer en la vía de evacuación.

De igual forma, en caso no se pueda salir de casa, insta a ubicarse en la zona de seguridad interna previamente identificada, como a costado de las columnas o muro estructurales.

Ayacucho Sismo IGP Cangallo Chuschi

