Los familiares y vecinos de las víctimas pidieron juticia durante el traslado de los restos hasta el cementerio donde fueron enterrados. | Fuente: Cortesía | Fotógrafo: Marco Paredes

Los restos de los cuatro integrantes de una familia que fueron hallados sin vida en su vivienda de la provincia de Barranca, fueron enterrados en el cementerio del lugar. Sus familiares y vecinos exigieron justicia.

Ely Saldaña Navarro, hermano del abogado asesinado, manifestó su deseo de que se investigue el caso y se determine a los responsables de este crimen.

“Lo que se quiere es que se esclarezca estos hechos, quiero que se encuentre a los responsables de tanto ensañamiento contra mi familia. Me parece una bajeza que se hayan ensañado en contra de una mujer anciana y un menor de edad que prácticamente no les hacía nada, no entiendo por qué tanta crueldad”, manifestó.

El familiar agregó que su hermano nunca le comentó nada sobre algún problema con terceras personas. “En ningún momento mi hermano me ha expresado que haya tenido algún problema, no somos personas de mal vivir”, dijo.

La mamá del adolescente asesinad dijo que no entiende por qué se ensañaron contra el menor. | Fuente: Cortesía | Fotógrafo: Marco Paredes

Mientras tanto, la mamá del adolescente asesinado, entre lágrimas, exigió justicia. “Justicia es lo único que pedimos. Mi hijo era una persona humilde, por qué le hicieron eso, qué hizo mi hijo. Por qué son tan inhumanos, por qué hicieron eso con mi hijo”, manifestó.

El miércoles 16 de septiembre, cuatro integrantes de una familia fueron hallados sin vida en su vivienda de la provincia de Barranca. Las víctimas fueron identificadas como el abogado Jairo Saldaña Navarro, John Huamán Navarro, Ricardina Navarro y un adolescente, según informó la Policía Nacional.

La necropsia realizada a las víctimas permitirá a la Policía determinar algunos indicios del móvil del crimen, ya que de momento se maneja la hipótesis de un asesinato por encargo.