La presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, criticó que el expresidente Martín Vizcarra haya recibido la vacuna contra la COVID-19 de acuerdo con el cronograma de inoculación del Ministerio de Salud, pese a que en octubre de 2020 recibió las dosis contra la COVID-19.



"Me parece muy reprobable la actitud del expresidente Vizcarra. Él ya había recibido las dos dosis, se encontraba protegido frente a la pandemia y de algún modo al irse a vacunar -y en realidad pienso que hasta se ha jactado de haberlo hecho- él está dejando sin una dosis a un peruano", señaló.

En entrevista con RPP Noticias, reconoció, tal como lo hizo el ministro de Salud, que de parte del Gobierno "cometimos un error" al no haber excluido del padrón, al menos en esta etapa, de las personas que se habían inoculado fuera del marco del Plan Nacional de Vacunación. Sin embargo, recordó que las personas "tenemos que hacer nuestra responsabilidad".

"No es posible que una persona, sabiendo que ha recibido las dos dosis que corresponden, vaya y se aplique una tercera y en algunos casos hasta una cuarta dosis, dejando a peruanos sin vacunarse. Me parece que es una actitud muy egoísta", indicó.

"Ha habido casos de otras personas que habían participado de las vacunas el año pasado y que fueron programadas y no asistieron, como corresponde porque si una persona recibe sus dosis ya no tiene que buscar una tercera. En ese caso creo que todos coincidimos en que es una actitud bastante cuestionable", agregó.

La representante del Ejecutivo señaló también que el Congreso de la República está "en su legítimo derecho" de convocar a los ministros de Estado para esclarecer esta situación o de presentar una censura en contra de alguno; no obstante, aclaró que ya se han dispuesto "las medidas necesarias" para evitar que este tipo de situaciones se repitan.

"No se trata de que estas personas ya no van a estar más en el padrón de vacunación, sino estar apareciendo como vacunadas porque ya recibieron dos dosis. Le hemos pedido al ministro de Salud que se determine en qué momento no se tomó la decisión de considerar la exclusión de estas personas en esta etapa de la vacunación", señaló.

"Inmediatamente de que hemos tomado conocimiento de la vacunación del señor Vizcarra hemos procedido, no a excluir del padrón, porque eventualmente en el futuro todas las personas vamos a necesitar, probablemente, una nueva vacunación, como se hace con la influenza y otras enfermedades, sino a retirarlas de las personas que todavía no han recibido la vacunación porque no existe ningún mandato judicial que nos ordene excluirlas", añadió.

Vizcarra no recibirá otra vacuna

El ministro Óscar Ugarte sostuvo que el expresidente Martín Vizcarra y el exviceministro de Salud, Luis Suárez, así como el resto de las 487 personas que fueron inoculadas irregularmente con las dosis de Sinopharm, ya no tienen derecho a recibir una nueva vacuna.

Ugarte señaló que como titular del Ministerio de Salud va a "corregir errores" y estas 487 personas serán excluidas del Padrón de Vacunación y serán consideradas ya inmunizadas completamente.

"La primera decisión es que estas personas no tienen derecho a ser vacunadas, ninguna de las 487 y, aunque han recibido esa primera dosis adicional, serán excluidas del padrón como posibles personas a ser vacunadas. Es decir que se consideren que ya están vacunadas y por eso no pueden volver a serlo", recalcó.

En ese sentido, indicó que serán las instancias correspondientes quienes evaluarán alguna investigación contra el expresidente Martín Vizcarra, quien publicó en sus redes sociales que recibió la dosis de Pfizer el último domingo.

"Estos son procesos que asumen las autoridades correspondientes, ya el Congreso y la Fiscalía han venido interviniendo respecto a la vacunación irregular. Estoy seguro que esas mismas instancias asumirán en base a los nuevos hechos y la situación lo que corresponda", aseveró.

