Beneficiarios del segundo Bono Familiar Universal denunciaron que tienen problemas para cobrar los 760 soles que está entregando el gobierno a las familias vulnerables para paliar los efectos de la pandemia del nuevo coronavirus.

A través del Rotafono, al menos dos ciudadanos aseguraron que en la página web del bono figuran como beneficiarios, pero que la persona autorizada para cobrar el dinero es una desconocida.

Eso comentó el albañil Walter Enrique Gómez, quien vive en Los Olivos: “Sale (el bono) a nombre de Roberto Germán, que yo no lo conozco. No sale ni siquiera el apellido paterno ni materno. Es lo extraño”.

El hombre se mostró consternado, ya que debido a esta situación no puede cobrar los 760 soles, que pensaba utilizar para pagar el alquiler de su departamento y para comprar víveres.

Un problema similar tiene el señor Eduardo Tasara (62), quien vive en el Callao. Él dijo que también figura como beneficiario en la web del bono, pero la autorizada para cobrar es una mujer que no conoce.

“Genise Erika. Eso es lo que figura. Yo consulté al (número) 1811 y me dijeron que es Genise Erika Torres. No es ni conocida ni cercana. No hay ningún Torres acá en la casa”, comentó.

El señor Tasara también se mostró preocupado por esta situación, ya que está endeudado y necesita los 760 soles para poder solventar sus gastos.



