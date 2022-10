Bullying escolar: ¿Qué deberían hacer los padres de familia y los colegios para detener estos casos?

Luis Basadre, psicólogo educativo, señaló que los padres de familia deben acordar estrategias de cuidado para sus hijos y sus compañeros de aula | Fuente: Andina

Esta semana, el país fue conmovido por el caso de la adolescente que cayó de la azotea del colegio Saco Oliveros, en Salamanca, distrito de Ate, y quien, según señalaron sus padres, habría sido víctima de bullying escolar.

Con el retorno a las clases presenciales, tras dos años de virtualidad debido a la pandemia de la COVID-19, los casos de bullying en las aulas han vuelto a ser corrientes y, con ello, es importante conocer las señales de alerta y las medidas que se deben tomar ante esos casos.

Al respecto, el psicólogo educativo Luis Basadre, en diálogo con Siempre en Casa, propuso que una alianza entre padres de familia y los colegios podría ser muy efectiva para detener el bullying.

Luis Basadre señaló que es importante que los padres sepan identificar las "señales de alerta" de que sus hijos están siendo víctimas de bullying escolar | Fuente: Andina

Alianza educativa necesaria

Basadre consideró que la capacitación a los docentes sobre qué hacer frente a casos de bullying no era suficiente, sino que debía también extenderse a los padres de familia para que sepan identificar "lo que es y no es bullying".

"A veces, hay una sobredemanda de parte de los padres en ese tema de intervenir cuando en realidad no son casos de bullying, sino de conflictos, de falta de habilidades sociales de los chicos para integrarse a grupos", señaló.

En ese sentido, indicó que el bullying tiene "características concretas" tales como que "el estudiante está siendo agredido de forma gratuita y con la conciencia de quien agrede de que está haciendo daño". Además, "el agredido no tiene capacidad de defenderse y esto es sostenido en el tiempo".

Al respecto, consideró que la alianza entre padres de familia y el colegio debía implicar un "cruce de información" respecto a lo que ocurre en casa y lo que ocurre en las aulas.

"Hay que abrir la escuela para escuchar, porque siempre hay una parte ciega en las instituciones educativas, que no se ven, pero que los padres que hacen uso del servicio sí las ven. Entonces, hay que saber escuchar qué información te traen que es relevante y que hay que prestarle atención para intervenir", señaló.

"Es una alianza educativa entre padres y el colegio para, juntos, educar a los alumnos y darles la mejor formación posible", agregó.

Asimismo, señaló que es importante que "los padres de familia de un salón o de una promoción" hagan "acuerdos mínimos" para tomar medidas de cuidado y apoyo ante casos de bullying.



"Los padres de familia deben llegar a ciertos acuerdos mínimos entre ellos, porque, al final, lo que pase con tu hijo va a entrar al aula y va a repercutir en los otros alumnos. Ahí debería haber un compromiso en los padres de entender que no solamente cuido a mi hijo, sino también asumo la responsabilidad de cuidar a los amigos de mi hijo", sostuvo.

Respecto a lo que deben hacer los colegios, señaló que es importante que se realice un trabajo entre agresores, agredidos y los observadores del bullying.

"Cuando trabajas en la escuela, trabajas con los tres grupos: con los que agreden, con las víctimas y con los que observan. Porque la única forma de debilitar al agresor es a través del poder del grupo", indicó.

En esa línea, precisó que la "reacción del grupo" es fundamental para detener los casos de bullying.

"Cuando el agresor se siente puesto en evidencia o siente que hay una reacción del grupo para defender a la víctima, el bullying va desapareciendo. Es importante no darle el mensaje a los chicos que observan diciéndoles que no se metan porque el problema no es con ellos, porque si les das ese mensaje, ellos interiorizarán una escala de valores terrible y que, en la vida adulta, va a traer un sistema de relaciones interpersonales totalmente trastocado", indicó.

¿Cómo identificar que mi hijo es víctima de bullying?

Respecto a la labor de los padres para identificar las señales que indican que sus hijos están siendo víctimas de bullying, Basadre consideró algunas pautas importantes.

"Cualquier cambio en el estado de ánimo o en el comportamiento de nuestros hijos en casa, hay que observarlo de inmediato. O un chico que iba regularmente a la escuela, sin mayor problema, y de pronto empieza a tener resistencia para ir al colegio diciendo que se siente enfermo o que se siente mal. Lo otro es que empieza a aislarse, deja de hacer cosas que antes le gustaba hacer. Esas son señales que se deben tener en cuenta", subrayó.

Asimismo, señaló cómo diferenciar un aislamiento por un caso de bullying de un asilamiento característico de la adolescencia.

"A veces hay periodos en la adolescencia donde los chicos y chicas buscan aislarse, porque así entran dentro de sí mismos para encontrarse y aceptar los cambios por los que están transitando, pero no rechazan el contacto con sus pares", afirmó.

"Cuando el aislamiento implica no querer tener contacto con sus pares y, además, no hay vida social con los pares del colegio, entonces hay que estar alertas y ponerse en contacto con el departamento psicopedagógico, con los tutores del colegio y cruzar información", agregó.

Además, señaló algunas pautas para romper "la barrera del silencio" entre padres e hijos y conocer si está ocurriendo un caso de bullying escolar.

"Lo que deben hacer los padres es buscar espacios en la vida diaria de la familia donde contarles cosas a sus hijos, si han tenido dificultades en el trabajo, comentarles cómo las solucionaron, y ahí esto se convierte en un diálogo donde el chico va a empezar a compartir también lo que le está pasando en la escuela", sostuvo.

"Otra forma importante (...) es el juego. A veces los chicos, por nivel de madurez, no pueden poner en palabras, con mucha facilidad, lo que están sintiendo o lo que están viviendo, y lo exteriorizan y lo elaboran a través del juego. Entonces, hay que estar atentos a sus juegos, a sus dibujos, y ahí habrá mucha información de lo que están viviendo", agregó.