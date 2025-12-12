Cajamarca: detienen a dos policías y a un civil por presunto cobro de S/ 5,000 a un ciudadano intervenido

Según la investigación preliminar, los tres habrían intervenido horas antes a un hombre en el caserío Alfalfapata, distrito de Jesús, donde le habrían solicitado el dinero para no conducirlo a la dependencia policial por una presunta requisitoria.

Dos suboficiales de la Policía Nacional y un civil fueron detenidos en la carretera Cajamarca–Jesús, a la altura del caserío Catan, por presuntamente solicitar S/ 5,000 a un ciudadano a cambio de dejarlo en libertad, según señaló Personal de inteligencia de la PNP.

La intervención ocurrió alrededor de las 10:15 a. m., tras un operativo coordinado entre la División Regional de Inteligencia, personal de la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor) de Cajamarca y la fiscalía anticorrupción de turno.

Los detenidos fueron identificados como el suboficial de primera Jhon Guillermo Salazar Santos y el suboficial de tercera Yeyson Estalith Fustamante Tapia, ambos pertenecientes a la Unidad de Tránsito, además de Cristofer Percy Montoya Valdez, conductor del vehículo que los transportaba.

Según la investigación preliminar, los tres habrían intervenido horas antes a Gilmer Mendoza Vargas en el caserío Alfalfapata, distrito de Jesús, donde le habrían solicitado el dinero para no conducirlo a la dependencia policial por una presunta requisitoria.

Durante el registro del vehículo, las autoridades encontraron una pistola, un revólver, celulares y mochilas. Según informó la Policía, los detenidos arrojaron S/ 5,000 a los arbustos al notar el operativo, pero el dinero fue ubicado y recuperado en presencia del Ministerio Público.

Los tres intervenidos quedaron a disposición de la Fiscalía Anticorrupción mientras continúan las diligencias por presunto delito de cohecho pasivo en el ejercicio de la función policial.