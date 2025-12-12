Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Cajamarca: detienen a dos policías y a un civil por presunto cobro de S/ 5,000 a un ciudadano intervenido

Detienen a dos policías y a un civil por presunto cobro de S/ 5,000 a un ciudadano intervenido en Jesús
Detienen a dos policías y a un civil por presunto cobro de S/ 5,000 a un ciudadano intervenido en Jesús
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

Según la investigación preliminar, los tres habrían intervenido horas antes a un hombre en el caserío Alfalfapata, distrito de Jesús, donde le habrían solicitado el dinero para no conducirlo a la dependencia policial por una presunta requisitoria.

Dos suboficiales de la Policía Nacional y un civil fueron detenidos en la carretera Cajamarca–Jesús, a la altura del caserío Catan, por presuntamente solicitar S/ 5,000 a un ciudadano a cambio de dejarlo en libertad, según señaló Personal de inteligencia de la PNP. 

La intervención ocurrió alrededor de las 10:15 a. m., tras un operativo coordinado entre la División Regional de Inteligencia, personal de la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor) de Cajamarca y la fiscalía anticorrupción de turno.

Los detenidos fueron identificados como el suboficial de primera Jhon Guillermo Salazar Santos y el suboficial de tercera Yeyson Estalith Fustamante Tapia, ambos pertenecientes a la Unidad de Tránsito, además de Cristofer Percy Montoya Valdez, conductor del vehículo que los transportaba. 

Según la investigación preliminar, los tres habrían intervenido horas antes a Gilmer Mendoza Vargas en el caserío Alfalfapata, distrito de Jesús, donde le habrían solicitado el dinero para no conducirlo a la dependencia policial por una presunta requisitoria.

Durante el registro del vehículo, las autoridades encontraron una pistola, un revólver, celulares y mochilas. Según informó la Policía, los detenidos arrojaron S/ 5,000 a los arbustos al notar el operativo, pero el dinero fue ubicado y recuperado en presencia del Ministerio Público.

Los tres intervenidos quedaron a disposición de la Fiscalía Anticorrupción mientras continúan las diligencias por presunto delito de cohecho pasivo en el ejercicio de la función policial.

Video recomendado
Tags
detención

RPP TV

En Vivo

Más sobre Actualidad

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA