Alcalde de Chicama pide a la PNP y al Ministerio Público actuar para que la muerte de regidora no quede impune

El alcalde del distrito de Chicama, Edilberto Bada Castillo, exhortó a la Policía Nacional del Perú (PNP) y al Ministerio Público a tomar acciones inmediatas y preventivas tras el asesinato de la regidora Elena Rojas Alcalde en una balacera desatada en medio de una chocolatada navideña.



"Expreso mi más profundo respeto y condolencias a sus familiares [de la regidora Elena Rojas]. Este hecho me consterna profundamente y genera un sentimiento de indignación, impotencia y repudio de manera absoluta. No podemos normalizar la violencia ni guardar silencio frente a ella", dijo en un video publicado en la red social Facebook de la comuna.



La autoridad local añadió que, actualmente, "la delincuencia no distingue cargos ni personas; ser autoridad no protege; por el contrario, nos expone en medio de una ola de inseguridad que arrastra a todos hacia la incertidumbre".



Posteriormente, en un breve pronunciamiento difundido a través de las redes sociales, la Municipalidad Distrital de Chicama demandó que este "condenable acto no quede impune y se haga justicia".



Cómo ocurrió el ataque armado

La regidora del distrito de Chicama, Elena Rojas Alcalde, falleció la tarde de este jueves tras ser víctima de un ataque armado, que también dejó siete heridos, entre ellos cuatro menores de edad, en medio de un evento navideño que se realizaba en una plazuela del centro poblado Sausal.



El incidente tuvo lugar alrededor de las 5:00 p. m., cuando hombres armados, que se desplazaban en una motocicleta, llegaron al lugar y atacaron a Rojas Alcalde de manera directa.



Según el reporte preliminar del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) de La Libertad, siete personas resultaron heridas, entre ellas al menos cuatro menores de edad, cuyas edades oscilan entre los 7 y los 13 años.



En un comunicado, el Gobierno Regional de La Libertad lamento este episodio de violencia armada.



"Condenamos de manera firme y categórica estos actos criminales que enlutan a nuestra región y atentan contra la convivencia pacífica y la seguridad de la población", indicó.