Una adolescente de 16 años con una discapacidad falleció este miércoles durante un incendio en el segundo piso de su vivienda, ubicada en el distrito de Mi Perú, en el Callao.

Según la tía de la menor, el siniestro comenzó alrededor de las 4 p.m., cuando la joven se encontraba sola en el segundo piso. Su madre, que alistaba sus pañales para cambiarla, y sus demás familiares estaban en el primer piso.

Ellos no se habían percatado del fuego hasta que una vecina salió de su casa avisando que había humo en la segunda planta. Los parientes salieron y se dieron cuenta de que la casa se incendiaba.

La tía contó a RPP Noticias que su hermano regresó a la vivienda y subió al segundo piso para intentar sacar a su sobrina, pero las lenguas de fuego hacían imposible entrar a la estancia en la que estaba la menor.

"Ella no tiene diagnóstico y por eso no tiene documento de identidad, solo tiene partida de nacimiento. Por eso que no ha tenido seguro y cada vez que se enfermaba debíamos llevarla a una clínica privada. Por lo tanto, su mamá siempre ha tenido bastante cuidado por que no se enferme y esté bien alimentada", acotó.

Asimismo, precisó que el espacio en que estaba la adolescente no era su cuarto. "Estaba ahí porque en la parte de atrás del primer piso se iba a construir un cuarto para ella. Ayer la noche la subimos y se quedó ahí", explicó.

Los familiares desconocen qué pudo ocasionar el incendio, aparentemente causado por un cortocircuito.

Peritos de criminalística y un fiscal a cargo del caso llegaron al inmueble para proceder con el levantamiento del cadáver.