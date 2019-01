Dante Mandriotti indicó que mantiene una amistad con el exoperador montesinista y que es un abogado externo. | Fuente: Gobierno Regional del Callao

El gobernador regional del Callao, Dante Mandriotti estuvo en RPP Noticias y respondió a las fotografías en que se vería una conversación entre él y el exoperador montesinista, Óscar Medellius.

El gobernador precisó que mantiene una relación de casi 60 años con Medellius y que no lo juzga por el pasado que haya tenido.

"Yo tengo una amistad, vivíamos en La Punta. Cuando yo era presidente del (Sport) Boys él era vicepresidente. Puede tener su pasado que no es parte de esto. Él es abogado de Cantolao, en los temas de litigar con la Federación defiende, por eso lo tengo en el Cantolao como abogado externo porque es un hombre muy capaz. Lo tengo como amigo y como profesional capaz yo no voy al tema de su pasado, voy a su persona y me siento contento", dijo.

Explicación de fotografías

Respecto a las fotografías en que se ve a los funcionarios, el gerente general regional, Óscar Romero Aparicio y el gerente de Logística, Edgar Ugaz Caballero con Medellius, dijo que hay una relación deportiva entre el primero y el controvertido exoperador "Ellos se reúnen como delegado y abogado en temas deportivos", dijo.

Dijo también que las fotografías muestran una sencilla reunión. "Se reúnen en La Punta, un lugar tranquilo seguro y abierto, todo el mundo puede ver una reunión [..] Es una reunión de amigos, si fuese a escondidas o privada seria en un lugar escondido, es un lugar abierto", dijo.

Misma respuesta brindó respecto a la segunda foto en que reconoció ser el de la imagen donde está reunido con Medellius. "Fue en el mismo lugar público. Fue una reunión de amigos porque yo permanentemente voy ahí. Él no está ni en un cuadro de dirigente ni su ingreso a la región ha sido asistida por nada. Es una reunión de tantas", refirió.

¿Asesor de la región?

Dante Mandriotti también contestó respecto a las versiones en que Medellius sería también un asesor en temas respecto al gobierno regional. "Él no tiene ninguna injerencia, es un amigo, es abogado y tiene experiencia en la política. Podemos hablar de todos los temas, pero él no tiene injerencia en las decisiones, él no decide, no hay ninguna presencia de visitas a la región", dijo.

Respecto al por qué cree sobre estas versiones, Mandriotti dijo que estas son declaraciones "de gente con mala intensión" y acusó al partido político Chimpum Callao de ser los responsables.

"Acá hemos destruido a Chimpum, después de 25 años. Ha dejado escombros, deja con gente adolorida, hemos hecho una transferencia de 70 personas, una transferencia observada. Deben estar con preocupación" dijo.



Mandriotti también respondió respecto a las acusaciones contra los funcionarios protagonistas de las fotografías. | Fuente: RPP Noticias

Sobre sus asesores

Mandriotti también respondió respecto a las acusaciones contra los funcionarios protagonistas de las fotografías, tal es el caso de Óscar Romero Aparicio, quien fue denunciado por falsedad ideológica en agravio de la universidad Inca Garcilazo de la Vega. "Ha superado su problema, no tiene sentencia. Es un tema puntual con la universidad, es un tema distinto para nosotros. Es un tema que no está al alcance de la región", refirió.

Respecto a Edgar Ugaz Caballero, quien estuvo ligado a la gestión del hoy sentenciado exgobernador Félix Moreno. "La gestión de Chimpum Callao son 25 años, ¿cuánta gente ha pasado? Muchas, unos buenos y otros malos", dijo.

De igual modo y respecto a las versiones que indican que Medellius colocó a estas personas en los puestos, el gobernador regional del Callao respondió que esos temas los decide sólo él.

"Las decisiones las tomo yo. Medellius no toma decisiones, él puede opinar, no sé, pero soy responsable de 12 mil personas, estoy atento en todos los temas. Hay mucha población y hay que saber seleccionar", dijo.

Renuncia a 'Por ti Callao'

Dante Mandriotti también se refirió a su renuncia al partido 'Por Ti Callao', el mismo que lo llevó al gobierno regional, aduciendo que los dirigentes gestionaban a la gente a tener trabajo.

"Yo fui invitado [...] por hacer gesto a mucha gente de darles trabajo. Fomentaban el trabajo, creen que puedo dar trabajo, los puestos de trabajo son ocupados por chalacos. Ya fue aceptado y fui retirado del partido, estoy liberado, no por ir a otro partido, renuncié porque no estoy de acuerdo con la política y los funcionarios que están en el puesto. Yo no puedo ser una fuente de trabajo si no la soy", dijo agregando que está en desacuerdo con los funcionarios del partido.