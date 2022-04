Pedro Barreto, cardenal peruano. | Fuente: TV Perú

El cardenal Pedro Barreto afirmó que la crisis política que enfrenta el Perú no se solucionará con cambios de ministros, sino con un cambio radical de rumbo en los poderes del Estado, como el Ejecutivo y el Legislativo, así como de la sociedad civil. "No se trata de poner parches, se trata de renovar la estructura política del país", dijo en una entrevista a La República.

"(Cambiar ministros) no, eso no es solución. Y el problema no es solamente el presidente Castillo, es también el Legislativo y también la sociedad civil, todos tenemos que estar unidos en un solo objetivo. Aquí estamos buscando una resurrección del país, no podemos estar en más o menos, es ahora o nunca. Dar ese salto cualitativo a una transformación de la política para que personas honestas puedan servir al pueblo que los elige", dijo el líder eclesíastico.

Barreto dijo que "el Perú no puede esperar más" para que se realicen cambios en la conducción del país desde todas las instancias, "poderes del Estado, los partidos políticos, las instituciones y las diversas religiones en el Perú".

Reacción virulenta contra la Iglesia

El cardenal Barreto también habló sobre las reacciones adversas a sus expresiones sobre el presidente Pedro Castillo y una posterio reunión con el mandatario en la última semana, cuando anunció de que el jefe de Estado estaba dispuesto a realizar cambios radicales en su gobierno.

En cuanto a las criticas de Vladimir Cerrón, el líder de Perú Libre que lo acusó de estar detrás de un "golpe eclesíastico" y de una conspiración contra el presidente, el cardenal dijo que en una situación de tensión política asume ese tipo de cuestionamientos como los insultos que recibía Jesús.

"En Semana Santa hay que recordar que había enemigos irreconciliables contra Jesús, que incluso llevaron a condenarlo a muerte en la cruz. ¿Por qué lo condenaron si pasó por el mundo haciendo el bien? Porque había autoridades políticas que tenían intereses, las autoridades religiosas y un pueblo que se dejaba manipular [...] Es decir, la pasión de Cristo continúa por los intereses subalternos", manifestó.

De todos modos, el líder religioso dijo que le ha llamado la atención "esa acción virulenta contra la iglesia" y señaló que acoge esas reacciones con respeto, pero no la acepta.

Respecto a quienes afirman que con su visita a Castillo, la iglesia busca salvar al mandatario, en un momento en el que gobernabilidad está en crisis, indicó que acudió a titulo personal y no como representante de la Conferencia Episcopal Peruana.

No obstante, dijo que la Iglesia tiene un papel público "que no se agota en las actividades de asistencia y educación, sino que procura la promoción de la dignidad integral de la persona humana" y en ese sentido busca "la fraternidad en el Perú".

"No podemos estar como estamos ahora, enfrentados, el Perú está en cuidados intensivos. El papa Francisco invocó el domingo pasado a todos a una solución pacífica lo más pronto posible. Y a raíz de esta invocación es que respondí de inmediato. Tenemos que buscar una solución pacífica. Y eso pasa por buscar el bien común. Aún con el riesgo de ser criticados, de ser incomprendidos", afirmó.

La única oportunidad de Pedro Castillo

Barreto indicó que Pedro Castillo dijo que está decidido a hacer cambios en su gobierno durante la reunión que sostuvieron en Palacio de Gobierno. No obstante, dijo que comprende que es difícil creer en ese cambio, por las decisiones anteriores del presidente y consideró que Castillo está ante una única oportunidad para sacar su gobierno adelante,

"Esta es la única oportunidad que tiene el presidente Castillo para salir adelante, la única, a pesar de los gritos, escándalos e insultos, que los recibo personalmente como Jesús los recibió, con humildad, pero sabiendo que lo que hemos hecho y dicho es por el bien del Perú", afirmó.

"Lo que queremos es, como pide el papa Francisco, rehabilitar la política, y es así cuando se busca el bien de todos, no de un grupo con intereses que dañan la unidad del país", agregó el cardenal.