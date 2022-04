Pedro Castillo, presidente de la República | Fuente: Andina

Esta mañana, en diálogo con Ampliación de Noticias, el analista político Fernando Tuesta fue consultado sobre su opinión sobre la crisis que atraviesa el Gobierno del presidente Pedro Castillo. El especialista recordó las palabras del Cardenal Barreto tras su reunión presidente: "Habrá un nuevo premier que no dependa de Perú Libre o del entorno del presidente”.

“Muchos testigos de conversaciones con el presidente señalan que él le decía que estaba a favor de lo que le señalaban en ese momento, por lo tanto, hay que esperar un poco. La verdad es que el presidente Castillo se da cuenta en la situación en la que se encuentra y, por lo tanto, estas son exploraciones. Yo no creo necesariamente lo que ha señalado el cardenal Barreto, en relación a que vaya a cumplir el presidente lo que dice porque además no tuerce sus manos. Más allá de las buenas intenciones no tuerce sus manos”, dijo y agregó que el Perú se encuentra llegando a situaciones extremas.

“Vamos a cumplir casi 9 meses, esto es casi un parto de un mal gobierno. El presidente ha dilapidado su capital político de 28 julio del año pasado de manera muy rápida. Ya se sabe, se ha hablado tanto sobre las razones que han llevado a esto, pero estamos llegando a situaciones extremas. El problema es que las salidas ni son tan fáciles, ni son tan claras, ni todas tienen una viabilidad en donde el encuentro de las mayorías pudieran desarrollarse”, mencionó.

El poder de Perú Libre en el Gobierno

Por otro lado, Tuesta realizó un análisis del poder que tiene actualmente el ala cerronista de Perú Libre al interior del Gobierno.

“En los primeros gabinetes ha habido una presencia del cerronismo, luego decae, y parece que en este momento el presidente iba a tomar cierta distancia sin romper. Es claro que Cerrón está haciendo valer los votos que impedirían que Castillo sea vacado, y eso es algo que lo aterroriza, por lo que en los gabinetes ha hecho la parcelación por cuotas, un voto por aquí, tres votos por allá, siendo el que tiene mayor fuerza Vladimir Cerrón”, indicó.

“Vladimir Cerrón teme perder el poder, él teme que en un escenario en donde el acuerdo nacional y la iglesia, que tienen una participación, llegar a unos acuerdos que pueden comprometer otras fuerzas políticas él pierda terreno. Lo que Cerrón le dice constantemente a Castillo es oye yo sé que te estoy sosteniendo, si tú te peleas conmigo la vacancia está abierta. El tema sería si es que otras fuerzas políticas pueden sustituir los votos que Cerrón le ofrece como para que compense, de tal manera que Castillo sienta que se mantiene en el ejercicio del poder”, comentó.

NUESTROS PODCAST

Exministra de la Mujer en contra de pena de muerte en casos de violación de menores - Entrevistas ADN

Gloria Montenegro dijo que la aplicación de la pena capital en otros países no ha reducido los niveles de violencia contra las mujeres.