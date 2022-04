Cardenal Pedro Barreto | Fuente: Andina

El Cardenal y Arzobispo de Huancayo, Pedro Barreto, sostuvo que en el próximo Consejo de Ministros descentralizado, que se realizará este jueves en Huancayo, el presidente de la República, Pedro Castillo, debe pedir perdón.

"Hay un clamor clarísimo de que el presidente Pedro Castillo tiene que estar presente para pedir perdón por esas palabras que hirieron muchísimo a la población", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

El religioso contó que el último viernes conversó de forma personal con el mandatario, a quien le recalcó que debe pedir perdón por maltratar con sus palabras a la población.

"Lo primero es el agravio que ha sufrido el pueblo con las declaraciones del presidente Pedro Castillo. El viernes en la noche pude hablar con él para decirle que tiene que pedirle perdón al pueblo, porque una persona que representa a todo el país, que ha sido democráticamente elegido, no puede maltratar de esa forma. Él me escuchó con mucha atención, pero no podría afirmar más", precisó.

Barreto además indicó que no podría estar seguro de que la presencia de Pedro Castillo haya sido necesaria para llegar a una tregua con los representantes agrícolas y de transportistas.

"Nunca he visto un una población tan enervada, donde la razón no entraba, donde la posibilidad del diálogo en un momento determinado era inviable, porque pedían y exigían que esté presente el presidente Pedro Castillo", anotó.