Cardenal Juan Luis Cipriani niega acusación de abuso

A través de un comunicado, el cardenal Juan Luis Cipriani rechazó la denuncia aparecida en el diario El País de España y negó haber estado implicado en un caso de presunto abuso.

El cardenal Juan Luis Cipriani se pronunció este sábado después de que el diario El País de España afirmara que el papa Francisco forzó su retiro en 2019, tras conocerse una presunta denuncia en su contra por abuso contra un menor de edad, en 1983.

A través de un comunicado, el cardenal Cipriani rechazó la denuncia aparecida en el diario español y negó haber estado implicado en un caso de presunto abuso.

“No he cometido delito ni he abusado sexualmente de nadie ni en 1982, ni antes, ni después. Se recogen acusaciones presentada a la Santa Sede en 2018, referentes a unos hechos presuntamente acaecidos en 1983”, se lee en la misiva.

Cipriani relató que, en agosto de 2018, fue informado de que había llegado una denuncia que -aduce- nunca se le entregó.

También alegó que, sin “haber sido escuchado, sin haber sido más y sin que se abriera un proceso”, el 18 de diciembre de 2019, el Nuncio Apostólico le comunicó que la Congregación para la Doctrina de la Fe le había impuesto una serie de penas que limitaron su ministerio sacerdotal.

“También se me pidió que guardara silencio, cosa que he hecho hasta ahora”, indicó.

Asimismo, el religioso detalló que, el 4 de enero de 2020, tuvo una audiencia con el papa Francisco, quien le permitió reanudar sus “tareas pastorales”.

“Así lo demuestra mi amplia actividad pastoral realizada durante estos años, predicación de retiros espirituales, administración de sacramentos, etc. En estos años fuera de Lima viví en Roma dedicado a mis trabajos como Cardenal miembro del Dicasíerio para la Causa de los Santos hasta que cumplí los 80 años y me retiré de toda ocupación en la curia romana y me trasladé a Madrid”, adujo.

Cipriani calificó de “grave” que se publique una información que “parece proceder de documentación reservada por la Santa Sede”.

“Por desgracia, no es la primera vez que se acusa a un cardenal en falso, con relatos llenos de detalles escabrosos”, acotó.

Finalmente, el cardenal Cipriani cerró su misiva expresando su “repulsa total” a los abusos sexuales a menores y personas vulnerables.

“A pesar del dolor que todo esto me provoca, no guardo rencor al acusador, rezo por él y por todas las personas que han sufrido abusos por parte del clero católico, pero reitero mi completa inocencia”, cerró.

La denuncia de El País

Un artículo del diario El País de España afirma que el papa Francisco forzó el retiro del cardenal Juan Luis Cipriani en 2019, luego de que se conociera una denuncia en su contra por abuso a un menor, quien hoy en día tiene 58 años.

El medio periodístico indica que parte del castigo a Cipriani incluía exiliarse del Perú y no vestir hábitos cardenalicios. Sin embargo, El País agrega que este mes Juan Luis Cipriani reapareció para recibir una medalla al mérito, entregada por el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga.

Según El País, la Oficina de Prensa de El Vaticano, consultada al respecto, no ha querido hacer ninguna declaración. El denunciante, que no desea identificarse, acusó a Cipriani de tocamientos, caricias y besos en 1983, cuando tenía entre 16 y 17 años.