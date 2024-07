Cardenal Juan Luis Cipriani agradece 36 años como obispo

El 3 de julio de 1988, el sacerdote de 44 años, el padre Juan Luis Cipriani Thorne fue consagrado obispo de Turuzi y obispo auxiliar de Ayacucho por disposición del papa Juan Pablo II. Ese día, el cardenal Juan Landázuri Ricketts, entonces arzobispo de Lima, lo ordenó obispo en la Catedral de la de Lima.

Desde entonces, la carrera eclesiástica de este hombre de fe —quien de joven destacó en el baloncesto y representó al Perú en la selección peruana; se graduó como Ingeniero Industrial; consagró su vida a Dios como numerario del Opus Dei y a los 33 años fue ordenado sacerdote— dejaría una importante huella su país.

Su padre, Enrique Cipriani Vargas, destacado médico y uno de los fundadores de la Universidad Cayetano Heredia, estuvo comprometido con la política desde el partido Democracia Cristiana. Su madre, Isabel Thorne Larrabure, fue la primera supernumeraria del Opus Dei en Perú. Ambos influyeron en él, el cuarto de una familia de nueve hijos.

Las mayores responsabilidades no tardarían en llegar. El 31 de mayo de 1991, monseñor Juan Luis fue nombrado administrador apostólico de Ayacucho y el 13 de mayo de 1995, arzobispo de Ayacucho. Su labor como obispo permitió la recuperación de iglesias, reabrió el Seminario Mayor, promovió la conformación de una asociación de ayuda a Ayacucho para favorecer a las víctimas huérfanas del terrorismo y recuperó la misa los domingos en la Catedral.

Monseñor Juan Luis se mostró siempre en contra de la violencia que se vivía durante aquellos años en Ayacucho y en el resto del país. Además, tuvo un papel importante como mediador en la liberación de los rehenes capturados en la embajada de Japón por el grupo terrorista MRTA en diciembre de 1996.

El cardenal Juan Luis Cipriani fue primero arzobispo de Ayacucho y luego arzobispo de Lima hasta el 2019, al presentar su renuncia por motivos de edad. Desde Madrid, envió un mensaje por sus 36 años como obispo. | Fuente: Archivo

En enero de 1999, el papa Juan Pablo II lo nombró arzobispo de Lima.

Al iniciar el nuevo milenio, monseñor Juan Luis propuso a Manuel Delgado Parker, fundador y dueño de RPP Noticias, conducir el programa radial Diálogo de Fe por casi 20 años, hasta el 2019, acompañado por periodistas radiales como Álvaro Ugáz, Miguel Humberto Aguirre, Armando Canchanya y Ricardo Gómez. Este espacio sabatino, de media hora, fue uno de los diez programas más escuchados de las emisoras peruanas, según estudio de CPI del 2018.

En el 2001, monseñor Juan Luis fue nombrado cardenal, siendo el primer miembro del Opus Dei en recibir esta distinción de la Iglesia. El 21 de febrero del 2001, en el consistorio convocado por el Pontífice, el arzobispo de Lima, Juan Luis Cipriani y el entonces arzobispo de Buenos Aires, futuro Papa Francisco, Jorge Mario Bergoglio, fueron elevados ambos a la dignidad de cardenal por el papa Juan Pablo II.

Agradece y saluda en video

Al conmemorarse 36 años de su ordeanción como episcopal, el cardenal Juan Luis Cipriani saludó a todos en un video y agradeció por estos “intensos y largos años” desempeñándose bajo esa responsabilidad en la iglesia católica. Agradeció a san Josemaría Escrivá, fundador del Opus Dei, a san Juan Pablo II y al papa Benedicto XVI.

“Eso me lleva a querer saludar y agradecerles a todos. Han sido años intensos, largos. Hay tres personas que han influido en mí y me han ayudado mucho. Primero, san Josemaría Escrivá, fundador del Opus Dei, me enseñó a amar a la iglesia como la iglesia quiere que se ame”, señaló.

“Luego, el papa san Juan Pablo II, que me llamó a ser obispo y luego me hizo cardenal. Un hombre amante de la libertad. Por eso, tantas veces en mi vida he escogido vivir en libertad, aunque haya dificultades. La libertad no se negocia, la libertad te permite ser feliz y ayudar a los demás”, enfatizó.

Finalmente, agradeció al papa emérito Benedicto XVI, “un hombre apasionado por la verdad, aunque la verdad traiga problemas. Estos años, junto a estos tres hombres santos, he procurado ayudar a la iglesia, sirviéndola, ayudar a la familia y a la vida. Lo he pasado muy bien, han sido años duros de trabajo intenso”, dijo.

“Desde aquí quiero agradecerles a todos, especialmente a mis padres, que los recuerdo, a mis hermanos y a tantos amigos. Han sido años maravillosos y los animo. Dios creó el mundo y lo alquiló a los valientes. ¡Ánimo, que hay mucho trabajo por delante! Les pido que recen por mí y les envío mi bendición”, concluyó.

Al cumplir 75 años, el cardenal Juan Luis presentó su renuncia al cargo como arzobispo de Lima. Actualmente, es cardenal y obispo emérito de Lima. En diciembre del 2023, al cumplir 80 años, dejó de ser elector del colegio de cardenales. A esa edad los cardenales ya no pueden elegir ni ser elegidos, pero si pueden ser llamados a Roma para consultas específicas por el Papa.

Que el legado personal y espiritual del cardenal Juan Luis Cipriani acompañe a los fieles y al pueblo peruano, para que trabaje por el desarrollo del país, desde sus raíces cristianas, así como por la sacralidad de la vida, desde su concepción hasta la muerte natural, el matrimonio y la formación integral de la juventud, por lo que tanto trabajó como arzobispo de Ayacucho y luego como arzobispo de Lima.

