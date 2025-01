Sodalicio revela informe sobre reparaciones y abusos ocurridos hasta el 2024

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El grupo apostólico Sodalicio de Vida Cristiana (SVC), que recientemente confirmó su disolución por el papa Francisco, reveló un informe sobre reparaciones y abusos cometidos por algunos de sus dirigentes, entre ellos figura un caso identificado en el período 2020-2024.

El documento, titulado ‘Informe sobre Reparaciones en el Sodalicio de Vida Cristiana (2016-2024)’, señala que los abusos comenzaron en el período de 1971 a 1979, de acuerdo con la evaluación realizada por la Oficina de Escucha y Asistencia de los 83 testimonios (seis mujeres y 77 hombres) que han sido reparados.

El mayor número, se registró en el período 1990-1999, con un total de 39. Entre el 2000 y 2009 hubo 29 casos, mientras que entre el 2020 y 2024 se reportó un caso.

En el informe se señala también que la dirección del Sodalicio ha expresado un pedido de perdón institucional, tanto a través de cartas personales del Superior General, como por medio del Mensaje de Perdón y Reconciliación.

“Consideramos que es un deber institucional tomar acciones concretas para reparar el daño ocasionado, más allá de lo que puedan determinar la justicia civil o canónica”, se lee.

Reparaciones

Las reparaciones a las 83 víctimas se realizaron por medio de acuerdos extrajudiciales e incluyeron indemnizaciones por un total de 5 millones 12 mil dólares, así como apoyo terapéutico por 336 mil dólares.

Los tipos de reparación fueron subdivididos en apoyo académico, apoyo terapéutico e indemnización económica.

Procesos no concluidos

El documento da cuenta de que existieron algunos casos de personas que el Sodalicio reconoció como víctimas y ofreció una reparación, pero el proceso no se completó debido a diversas razones: “algunos afectados no quisieron tomar contacto con el grupo apostólico; otros no estuvieron de acuerdo con lo que se les propuso y lo rechazaron o no concluyeron el proceso; entre otras circunstancias”.

“A la fecha, hay cuatro procesos no concluidos”, detalla.

Asimismo, se indica que algunas personas no fueron reconocidas como víctimas de abuso, pero se les ofreció una “ayuda solidaria” a manera de asistencia. Para ello se consideró “el principio de caridad cristiana”.

“En total se han entregado ayudas solidarias a 12 personas”, señala.

La disolución del Sodalicio

En un comunicado previo, el Sodalicio de Vida Cristiana confirmó que ha sido disuelto por el papa Francisco, tras la denuncias de abusos sexuales perpetrados por su fundador y otros dirigentes contra menores de edad.

El caso ha sido investigado por el Vaticano.

En julio de 2023, el Papa envió a Perú una misión de investigadores especiales, al arzobispo de Malta, Charles Scicluna, y al sacerdote español Jordi Bertomeu, ambos integrantes del Dicasterio para la Doctrina de la Fe y expertos en delitos de abusos.

En pasado agosto, la Santa Sede expulsó al fundador del Sodalicio, Luis Fernando Figari, debido a las investigaciones que lo señalan como culpable de abusos, y desde entonces también se expulsó hasta 15 miembros de la organización.