Rector de la PUCP sobre ley que incorpora al magisterio a docentes desaprobados: "Es una decisión lamentable"

Carlos Garatea, rector de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), conversó esta mañana con RPP y cuestionó la ley que promueve el ingreso a la Carrera Pública Magisterial (CMP) de los profesores interinos que fueron retirados de ella entre 2014 y 2015.



Como se recuerda, el Pleno del Congreso dispuso aprobar por insistencia el dictamen de la Comisión de Educación que establece el ingreso a la CPM de profesores cesados o que no rindieron o desaprobaron el examen de evaluación docente.

Garatea Grau calificó esto como una "decisión lamentable" y demuestra una vez más la poca consideración que tienen las autoridades con "el futuro del Perú" y la distancia absoluta con las necesidades básicas de nuestro país.



"Pensar que un profesor va a tener a su cargo lo más valioso que puede tener un chico, como es su futuro y su preparación, y darle esa responsabilidad a alguien que ha demostrado que no tiene las capacidades para hacerlo, me parece un acto absolutamente desproporcionado y absolutamente irresponsable en relación con los jóvenes", refirió.

Asimismo, el rector de la PUCP criticó que la presidenta de la República, Dina Boluarte, y el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, "no hayan dicho absolutamente nada" sobre la cuestionada norma.

No obstante, espera que el titular del Ministerio de Educación, Morgan Quero, se pronuncie de manera más clara sobre el tema una vez que "se asiente un poco más" en el cargo.

"Yo creo que hasta ahora no hay nada que evaluar porque (en el Ejecutivo) no han dicho absolutamente nada (...) No hay un proyecto que efectivamente esté demostrando su compromiso serio con la calidad, no hay un proyecto que responda a una visión de futuro del país. No hemos escuchado una sola palabra del Gobierno vinculada o dirigida a los jóvenes peruanos entre los 17 y 25 años", sostuvo.

La PUCP destaca en ranking QS

En otro momento de la entrevista, Carlos Garatea se pronunció respecto al reciente ranking Quacquarelli Symonds (QS) by Subject que pone a la PUCP como la universidad N°1 a nivel nacional en 24 de los 55 subjects o disciplinas consideradas por QS.

"Estamos muy contentos con esta noticia que nos viene a confirmar que en el país, cuando hay disposición, entrega y compromiso, las cosas se pueden hacer bien (...) La universidad ha logrado el mayor reconocimiento de áreas disciplinarias en la historia universitaria del país", resaltó el rector.

"¿Cómo hemos conseguido eso? lo hemos conseguido poniéndonos seriamente a trabajar pensando en estándares internacionales de calidad, buscando evaluaciones externas, incorporando y fomentando la atracción de jóvenes profesores (...) Estamos invirtiendo mucho más en investigación, estamos trabajando mucho en responsabilidad social universitaria y hemos mejorado en el tema de la empleabilidad y la reputación de los empleadores", sostuvo Garatea Grau.

