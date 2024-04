Confiep dice que es "una atrocidad" que el Congreso haya aprobado ley que favorece a docentes cesados

Lima El presidente de la Confiep consideró a la norma aprobada en el Congreso como un "retroceso" en la educación básica

Alfonso Bustamante, presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), en diálogo con RPP, rechazó la aprobación de la ley que promueve el ingreso a la Carrera Pública Magisterial (CPM) a profesores nombrados interinamente y que fueron cesados.

Como se recuerda, el último jueves, el Parlamento dispuso aprobar por insistencia el dictamen de la Comisión de Educación que establece el ingreso a la CPM de profesores cesados o que no rindieron o desaprobaron el examen de evaluación docente.

Al respecto, Bustamante Canny calificó dicha aprobación como "una atrocidad" pues, según dijo, afecta la educación de los niños del país.

"Los niños que están en riesgo de no tener oportunidades en el futuro son principalmente los niños más pobres de las zonas rurales. Lo que ha sucedido hace poco en el Congreso es una atrocidad, se está retrocediendo en la meritocracia de los profesores", indicó.

"Nosotros creemos que es lamentable (la aprobación), porque es inexplicable que alrededor de 14 mil maestros que o no fueron a rendir el examen o salieron desaprobados (sean favorecidos). Estos claramente no están en condiciones de ser educadores, por lo menos hasta que no se capaciten. Inclusive, se les ha dado la oportunidad de repetir el examen", agregó.

"El Ejecutivo no hace la pelea"

A su vez, el presidente de la Confiep lamentó que desde el Ejecutivo no se tomen cartas en el asunto respecto a la norma en cuestión aprobada por el Parlamento.

"Este retroceso en la ley magisterial es aprobado por insistencia. Quiere decir que ya el Ejecutivo, en este caso, no hace nada; solamente se le manda a publicación. Eso es lo aterrador. El Ejecutivo no está dando la pelea, al contrario está perdido en frivolidades", indicó.

Bustamante señaló también como preocupante que, en el Congreso, se use como "moneda de cambio" la educación de los escolares peruanos.

"Este retroceso lo que hace es darles una señal (a los profesores) que dice que no se necesita reforzar el capital humano magisterial. ¿Para qué me voy a preparar si no necesito aprobar los exámenes?", inquirió.

"La moneda de cambio de las negociaciones que se dan en el Congreso no pueden ser los niños o el futuro de los niños en el Perú (…) Estos niños, sin una adecuada educación, que muchos de ellos vienen con anemia infantil, ahora sí es como un puntillazo. Estos niños no tendrán las posibilidades que tienen otros gracias a esta medida. Es lamentable", resaltó.

Finalmente, Alfonso Bustamante dijo que los gremios empresariales y de trabajadores se unirán en rechazo a la referida norma.

"Tenemos un rol importante, histórico, de ver lo que ha pasado en este tiempo (…) La inseguridad ciudadana y la escalada del crimen organizado ha unido a gremios de trabajadores con gremios empresariales para combatir con este fin. Al no tener respuesta del Ejecutivo, hemos hecho marchas, conferencias de prensa, nos invitaron a Palacio (…) En este caso, el tema de la educación nos unirá también a gremios de trabajadores y empresarios", puntualizó.