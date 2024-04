Flor Pablo pide al Minedu presentar acción de inconstitucionalidad contra ley que favorece a docentes cesados

Congreso Flor Pablo consideró que la norma "quiebra el sistema meritocrático de la carrera docente"

La congresista Flor Pablo (no agrupados), en diálogo con RPP, se pronunció en contra de la norma aprobada por el Congreso que promueve el ingreso a la Carrera Pública Magisterial (CPM) de los profesores nombrados interinamente y que fueron retirados del servicio público por aplicación de la Resolución de Secretaría General 2078-2014-MINEDU.

Como se sabe, el último jueves, el Parlamento dispuso aprobar por insistencia el dictamen de la Comisión de Educación que establece el ingreso a la CPM de profesores cesados o que no rindieron o desaprobaron el examen de evaluación docente.

Al respecto, la parlamentaria consideró que Morgan Quero, ministro de Educación, debería presentar una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) contra dicha ley.

"Sería bueno que el ministro se pronuncie, que diga algo. De mi parte, lo insto. Si es un hombre reformista y tiene claro cuáles son las prioridades, que ponga una acción de inconstitucionalidad. Claro, necesita la aprobación del Consejo de Ministros, pero es lo que corresponde al Ejecutivo. Todo el tiempo ha sido así, observan las leyes pero no las defienden", sostuvo.

Asimismo, la parlamentaria criticó que desde el Ejecutivo no hubiera voces pronunciándose en contra de la norma aprobada.

"El Ejecutivo y el Legislativo nos movemos en el fuero político; y si no hay opinión, no hay defensa pública de las reformas. En realidad, esta ha sido una defensa solitaria. Al ministro no se le escucha, a los otros tampoco, y el Congreso avasalla y aprueba leyes a pesar de que el Ejecutivo las observa", señaló.

"La presidenta, primero, tiene que salir a explicar qué hay de sus relojes. No ha defendido todo este tiempo a la educación, no ha defendido a la Sunedu, no ha defendido nada. Para mí, ya ni un milagro salva al país (…) Esto es una raya más al tigre, el Congreso hace lo que quiere (...) Estamos como hace 20 años, la educación está retrocediendo tremendamente", aseveró.

Un promedio de dos mil docentes que no rindieron evaluaciones habrían sido favorecidos por el Congreso

Consultada sobre el margen de perjuicio que significa la norma para el sistema educativo, la legisladora señaló que un promedio de 2 mil docentes que no rindieron o desaprobaron la evaluación docente podrán incorporarse a la Carrera Pública Magisterial (CPM).

"Son poco más de 2 mil. Ahí el Minedu, con la última evaluación, tendrá que afinar los datos porque se ha hecho un último nombramiento hace poco. Pero el tema no es si son 10, incluso, el tema es que abres una puerta en un sistema en que ya se había cerrado los nombramientos automáticos y el ingreso era vía evaluación", explicó.

"Cuando ayer algunos colegas argumentaban que son solo 2 mil (…) No importa si son 20 profesores, no podemos hacer una ley que, en realidad, quiebra el sistema meritocrático de la carrera docente que es de las pocas carreras que tenemos en el país con estas características", agregó.

Pablo Medina indicó que la educación peruana venía de un "proceso de informalidad" que pudo ser superado gracias a la evaluación docente.

"Nosotros veníamos de un proceso de informalidad en la educación (…), pero en la docencia se procuró en el año 2012 ordenar, porque teníamos por un lado la Ley del Profesorado, la Ley de Carrera Pública Magisterial, y se ordenó en una sola ley que para que un profesor ingrese al sistema educativo como nombrado tiene que dar evaluación. Se creó una carrera de ascensos, de escalas, los maestros han mejorado con su esfuerzo, el del Estado, y se creó una dinámica", indicó.

"Los interinos son profesores que, en su momento, ingresaron al sistema sin tener título. Estudiantes de quinto año de secundaria algunos, de otras carreras, y se les dio un tiempo absolutamente razonable, prácticamente, han estado tres décadas. Pero una vez que sale la ley en el 2012 se les dice que tienen dos años más, hasta el 2014. Y ahí se queda un grupo de 14 mil, muchos de los cuales ya tienen su título y lo que han hecho es ingresar al sistema vía evaluación, no son todos. Pero hay un sector que se ha quedado, que no quiere dar la evaluación y lo que ha procurado hace bastante tiempo es sacar una ley ad hoc para encontrar una puerta falsa y simplemente entrar al sistema sin ser evaluado. Eso no es correcto", puntualizó.