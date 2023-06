Carlos Ugaz: Es "muy necesaria" una reestructuración de la Ley de Contrataciones del Estado para cerrar brechas en infraestructura

06 Jun 2023 - 02:18

Caso de la Línea 2 del Metro de Lima: La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) informó hace unos días que antes de fin de año comenzará a operar el primer tramo de la Línea 2 del Metro de Lima, que va desde el mercado Santa Anita hasta la estación que estará en la Vía de Evitamiento. No obstante, ¿por qué esta obra lleva varios años de construcción y hasta el momento no se puede culminar? De acuerdo con Ugaz, este proyecto nació con una mala estructura contractual que, lamentablemente, no tiene mecanismos de solución. "Hemos hecho una megaobra de casi 6 mil millones de dólares en un contrato de APP (Asociación Público Privada). No estoy en contra de las APP, pero hicimos un megacontrato en el que empaquetamos perro, pericote y gato: al diseñador, al constructor, al operador, al fabricante del tren, todos en un mismo contrato. Entonces, ¿qué pasa? Ante cualquier discrepancia, todo se para", explicó.