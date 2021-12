Carné de vacunación es obligatorio para ingresar a espacios cerrados. | Fuente: Foto: Minsa / Video: RPP Noticias

El empresario Carlos Neuhaus, presidente ejecutivo de la Asociación de Centros Comerciales del Perú, resaltó el primer día de la vigencia de la presentación obligatoria del carné de vacunación contra la COVID-19 en los 87 centros comerciales que conforman este gremio, pese a ciertas "demoras" de parte del Gobierno en la publicación de esta medida.

"Los centros comerciales ya estaban preparados, incluso pensábamos hacer marcha blanca para que la gente se acostumbre. En realidad, ha sido bastante fluido, excepto en algunos sitios, donde algunas personas que decían que no se iban a vacunar y empezaron a hacer un poco de bulla, algunos pidieron el libro de quejas, pero no se les puede dejar entrar", dijo.

"Nosotros lo que tenemos que hacer es cumplir con la ley, nos guste o no nos guste, y creo que a la larga esto va a ser beneficioso porque ayer en Lima y otras ciudades hubo una gran cantidad de gente que ha ido a vacunarse ha sido impresionante y mucha de las excusas eran que se olvidaron o que trabajan mucho", agregó.

En entrevista con RPP Noticias, Neuhaus pidió a la población comprender la diferencia entre la gran cantidad de personas no vacunadas que actualmente están hospitalizadas por COVID-19 frente a las que sí recibieron su esquema completo. Además. recordó que la experiencia internacional está comprobando la efectividad de las vacunas y desterrando mitos.

"No soy abogado, pero lo que tengo muy claro es que todo el mundo tiene derecho a muchas cosas, pero el derecho fundamental es el derecho a vida, y aquel que atente contra el derecho a mi vida debe no hacerlo. No puede ser que algunas personas invoquen a algunas cláusulas legales para decir que tengo el derecho de atentar contra la vida de los demás. Si la gente no quiere vacunarse, que no se vacune; pero que vaya a contagiar a otros", apuntó.

En otro momento, comentó que la implementación de medidas para cumplir con este nuevo requisito les está costando a los centros comerciales cerca de 4 millones de soles mensuales para la contratación y formación de personal, además de reforzar las entradas para poder realizar este trabajo y evitar que formen largas colas en la calle.

Carné de vacunación obligatorio

El Gobierno ha dispuesto la obligación de presentar el carné de vacunación contra la COVID-19 físico o virtual en espacios cerrados desde el viernes 10 de diciembre, según un decreto supremo publicado la noche del jueves.

El Decreto Supremo N° 179-2021-PCM, publicado en la Edición Extraordinaria de las Normas Legales de El Peruano, señala que la medida alcanza a las personas mayores de 18 años que deseen ingresar a los locales donde se desarrollan actividades económicas y de culto.

"A partir del 10 de diciembre de 2021, en los cuatro niveles de alerta, los mayores de 18 años que deseen ingresar a los locales donde se desarrollan las actividades económicas y de culto que se brindan en los espacios cerrados (...) tienen que presentar su carné físico o virtual que acredite haber completado, en el Perú y/o el extranjero, su esquema de vacunación contra la COVID-19", se lee en el documento.

Agrega que los asistentes a estos espacios cerrados deberán usar mascarilla de manera permanente. Para el caso de restaurantes o similares, los tapabocas pueden ser retirados sólo al momento de ingerir los alimentos, recuerda.

