¿Gobierno anuló contrato con Francia para construcción de Carretera Central y Vía Expresa Santa Rosa?: las versiones de Provías y PMO Vías

La incertidumbre sobre la continuidad de los megaproyectos de la Nueva Carretera Central y la Vía Expresa Santa Rosa generó una alerta pública este jueves tras conocerse una supuesta resolución unilateral del acuerdo de Estado a Estado con Francia.

Algunas versiones indicaban que el Ejecutivo habría decidido dejar sin efecto estos convenios por una reevaluación de los costos y la modalidad de financiamiento, en un contexto donde el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) advirtió sobre la presión presupuestal de proyectos que considera sobredimensionados.

También se conoció un oficio de Provías Nacional en el que notifica formalmente la cancelación definitiva del contrato con la empresa EGIS, encargada de la asistencia técnica de las obras referidas, que incluyen el puente de acceso al nuevo aeropuerto Jorge Chávez.



No obstante, luego Provías Nacional salió al frente para desmentir la anulación del acuerdo bilateral, precisando que la medida recae exclusivamente sobre la asistencia técnica privada.



La aclaración de Provías Nacional



De acuerdo con la versión oficial del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el acuerdo de Gobierno a Gobierno (G2G) con Francia se mantiene plenamente vigente.

La directora ejecutiva de Provías Nacional, Claudia Dávila Moscoso, aclaró en la Rotativa del Aire de RPP que la decisión adoptada consiste en la resolución del contrato con la empresa EGIS, la cual brindaba asistencia técnica a través de la oficina PMO Vías, pero no representa al Gobierno francés ni es la ejecutora de las obras.



La funcionaria explicó que la medida responde a una alerta de la Defensoría del Pueblo sobre inhabilitaciones y sanciones impuestas a dicha empresa por organismos multilaterales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo debido a prácticas fraudulentas y actos de corrupción.

"Lo que se ha resuelto es el contrato con esta empresa EGIS, ya que efectivamente tiene presencia a nivel mundial", sostuvo Claudia Dávila Moscoso, quien además añadió que se ha solicitado a la Embajada de Francia la presentación de otra empresa que cuente con la solvencia técnica y ética necesaria para estos proyectos.

Cabe mencionar que el documento oficial de Provías Nacional, fechado el 3 de febrero último y firmado por Dávila Moscoso, indica que la resolución del contrato con PMO Vías no fue arbitraria, sino que responde a hallazgos de corrupción y malas prácticas a nivel internacional.

La postura de PMO Vías

Por el contrario, la oficina PMO Vías emitió un comunicado en el que sostiene que Provías Nacional sí ha decidido resolver de manera unilateral el Acuerdo Gobierno a Gobierno suscrito en mayo de 2021.

Según la entidad técnica, esta determinación carece de sustento jurídico pues se basa en hechos ocurridos años antes de la firma del convenio y en países distintos al Perú, por los cuales no existen decisiones judiciales ni arbitrales.

"Esta actuación de Provías Nacional pone en riesgo la estabilidad de compromisos establecidos entre las partes y el trabajo conjunto durante casi cinco años", informó PMO Vías, tras rechazar cualquier acto de corrupción y reservar su derecho de acudir a instancias nacionales e internacionales para salvaguardar sus intereses.

Para la empresa, esta decisión amenaza el desarrollo de proyectos clave justo cuando las megaobras están próximas a ser adjudicadas.

Contexto económico y el futuro de las megaobras

El trasfondo de esta controversia también incluye preocupaciones fiscales manifestadas por la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, quien señaló que el costo total de la cartera de proyectos bajo la modalidad G2G equivale al 8.9% del Producto Bruto Interno.

Solo la Nueva Carretera Central está valorada en aproximadamente 24 mil millones de soles, una cifra que el Gobierno busca financiar mediante nuevos mecanismos que no dependan exclusivamente de los recursos públicos, como las asociaciones público-privadas.

Pese a esta reevaluación financiera, Provías Nacional asegura que la salida de EGIS no impactará en el cronograma ni en la ejecución de los proyectos en curso.

La entidad estatal argumenta que los contratos para obras como el Puente Santa Rosa han sido suscritos con otras empresas internacionales donde PMO Vías no figura como parte contractual, por lo que el flujo de inversión y los plazos establecidos no deberían verse alterados por esta crisis de confianza ética con el asesor técnico.