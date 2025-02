Censo 2025: estos son los detalles oficiales sobre el cuestionario, según INEI

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Este año el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) llevará a cabo el Censo 2025 a nivel nacional, un sondeo de gran envergadura que se realizará en el Perú luego de casi una década.

Gaspar Morán, jefe del INEI, informó a RPP Data que a mediados del mes de marzo estaría listo el cuestionario oficial que se aplicará en este proceso. Ello, luego de que dicho formulario cuente con la aprobación de la Comisión Multisectorial que se conformará para esta y otras tareas relacionadas con el desarrollo al censo.

"En el mes de marzo, a más tardar, en la quincena o la tercera semana de marzo, ya estaríamos contando con el cuestionario del censo que se va a aplicar en el año 2025. Todo vamos a oficializarlo más adelante por esta comisión multisectorial, que la integran todos los viceministros y algunas autoridades de la sociedad civil", indicó.

En declaraciones a este medio, el jefe del INEI manifestó que "el censo nos va a dar el nuevo rostro del Perú" y es fundamental para diseñar y mejorar las políticas públicas del país.

"Es la gran oportunidad que tiene el país de tener el nuevo rostro de las estadísticas demográficas, las estadísticas económicas, las estadísticas sociales que permitan al estado peruano tomar mejores decisiones", expresó.

¿Cuándo se realizará el censo?

Los censos nacionales de población y vivienda 2025 se aplicarán durante el segundo semestre de este año. Desde el INEI se maneja como propuesta que la encuesta se realice entre los próximos meses de agosto y octubre. Este planteamiento será presentado ante la Comisión Multisectorial, señaló Morán Flores.

"La propuesta inicial que tenemos es el inicio [del censo] en el mes de agosto y va a durar tres meses. Estaríamos terminando el censo el 31 de octubre. Es una propuesta porque finalmente es la Comisión Multisectorial la que tiene que aprobar la fecha del censo", refirió.

¿Se evalúan cambios en la pregunta sobre autoidentificación étnica?

Uno de los puntos que ha generado debate en los últimos días en este censo es la posible modificación de la pregunta sobre autoidentificación étnica. ¿En qué consiste y qué se busca con esta pregunta dentro del censo? Enrique Banús, profesor de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Piura, responde.

"Es una pregunta que no pide datos objetivos, sino una percepción: ¿a qué grupo étnico se consideran pertenecer esas personas que son encuestadas? El objetivo no ha sido el tener una radiografía exacta de la sociedad de un país, sino luego el poder cruzar las informaciones referentes a determinados grupos con otras estadísticas para detectar si en esos grupos se puede mejorar el desarrollo humano. Estamos hablando de educación, de salud, de integración, de respeto", precisa.

En el Censo 2017, las opciones de respuesta a la pregunta de autoidentificación incluían categorías como mestizo y blanco. En declaraciones a RPP, el exministro de Economía, David Tuesta, advirtió sobre las posibles consecuencias económicas que podría generar un eventual cambio en la pregunta de autoidentificación étnica y en las categorías de respuesta en el censo nacional 2025.

En los últimos días, se señaló una posible modificación en las alternativas de respuesta a la consulta sobre como se autoidentifican los peruanos, donde el término 'mestizo' , que obtuvo la respuesta mayoritaria en el Censo 2017, podía ser incluía dentro de la categoría 'otro'.

"¿Esto puede afectar a la consulta previa? Pues sí, hay que bastante criterio respecto a las implicancias y consecuencias económicas de algo que, aparentemente, parece bien en términos de inclusividad, pero tiene este correlato que hace [el trazado de un proyecto de inversión] mucho más complejo. La posibilidad de generar bienestar económico en un país depende de la posibilidad de hacer obras, inversión privada, que es lo que traer empleo y, finalmente, servicios públicos a la población. Ahí es donde está el problema", resaltó Tuesta.

El exministro consideró que un posible cambio en este apartado podría tener implicancias en el ámbito político "de señalar una sobrerepresentación que no existe" y que se utilice para promover alguna iniciativa legislativa, la asignación de representantes en el Congreso, entre otros.

Por su parte, la exministra de Desarrollo e Inclusión Social, Carolina Trivelli consideró que la pregunta como está "mezcla categorías y creo que hay que clarificarlo".

"La idea de hacer esa pregunta es que nos entendamos mejor como país y podamos conocer mejor cuántos peruanos con qué características se asocian a estas distintas ascendencias étnicas", sostuvo al considerar como "valiosa" la información que se recoja en el sondeo "para darle insumos al sector público para que sus políticas públicas sean mucho más sensibles a la condición étnica de las personas, a sus costumbres, a sus culturas".

Gaspar Morán, jefe del INEI, indicó que su institución propondrá mantener el modelo utilizado en el Censo 2017 para la pregunta sobre autoidentificación étnica. | Fuente: RPP

INEI responde

Sobre este punto, el jefe del INEI, Gaspar Morán, indicó a RPP DATA que el modelo de pregunta sobre autoidentificación étnica del Censo 2025 que se propondrá ante el Comité Técnico Interinstitucional sobre Estadísticas de Etnicidad será similar al utilizado en el año 2017.

Morán sostuvo el INEI recibe opiniones de diferentes organismos internacionales y de la sociedad civil; y que, bajo este marco, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), a través del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía, "tiene una opinión con respecto a esta pregunta de identificación".

"Ellos mencionan que no debe ir ninguna alternativa que no sea única, una alternativa como la de mestiza que no es una étnica. Pero deja a los países de la región para que evalúen la pertinencia de utilizar el concepto de mestizo dentro de la pregunta de identificación étnica", refirió.

En ese sentido, señaló que el INEI viene realizando pruebas para analizar si existen o no diferencias significativas en el recojo de información. En un primer simulacro estadístico hecho por la institución mostró que se mantiene "la misma estructura porcentual" entre los grupos étnicos "a excepción del pueblo indígena de los Andes que sube en un punto porcentual el número de personas", pero no se evidenciaron cambios drásticos en las cifras.

"Entonces, al no existir ninguna diferencia significatva estamos demostrando técnicamente, estadísticamente, que el cuestionario del censo puede ir de la misma manera como se preguntó en el año 2017, debe incluir a la alternativa de mestizo", respondió.

"Naciones Unidas nos dicen que somos autónomos en preparar nuestro cuestionario, pero para todos estar tranquilos hemos hecho la primera prueba estadística ya y ahora vamos a hacer la segunda para ratificar lo que estamos encontrando. [...] Si la segunda prueba me reafirma lo mismo, que no existe diferencias significativas, yo tendré que exponerle al Comité Técnico de Etnicidad que no hay diferencias significativas al tomar información con respecto a los grupos étnicos e iría la alternativa o va a ir la alternativa de acuerdo a la pregunta que se realizó en el año 2017", agregó.

Morán precisó que la segunda prueba se realizará luego de la quincena de febrero y los resultados finalmente serán puestos a disposición del Comité Técnico Interinstitucional sobre Estadísticas de Etnicidad en las próximas semanas.