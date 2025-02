Presidenta del TC: "No tengan temor de pensar que se ha abierto la puerta para que los corruptos ahora nos gobiernen"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La presidenta del Tribunal Constitucional (TC), Luz Pacheco, señaló que la sentencia que declaró fundada la demanda de amparo de un excandidato en las elecciones regionales y municipales 2022, cuya postulación fue observada por tener una sentencia por malversación de fondos, "no es un precedente". Indicó que lo resuelto, con voto en mayoría por el máximo intérprete de la Constitución, responde a la evaluación de un caso concreto y "no se extiende a otros supuestos".

En Las Cosas como Son, Pacheco consideró que, en la mayoría de sus colegas "no hay la mente de pasar por agua tibia a personas que hayan cometido delitos graves" y recalcó que el fallo emitido respondió a "un caso muy concreto".

"Es una sentencia nada más, no sienta un precedente. Indudablemente acá se tiene que cumplir y es un criterio que se ha tenido, pero, en este contexto, para ellos [los magistrados que votaron a favor] en este contexto lo justificaba. Habrá que ver en otras condiciones, otras personas, otros antecedentes y ahí habrá que decidir. Pero no tengan ese temor de pensar que se ha abierto ya la puerta para que todos los corruptos ahora nos gobiernen", indicó.

La titular del TC indicó que su voto en minoría en el citado caso fue para declarar la improcedencia del recurso que había formulado el excandidato.

"Aquí hay un debate en las sesiones. Cada quien da su opinión, uno puede contrargumentar, pero si no convenzo a la otra persona, ahí quedamos, cada quien con su punto de vista. Entonces, sí es un tema delicado [...] A veces hay sanciones que no parecen proporcionadas para decir 'esta persona nunca más puede postular a ningún cargo' por haber usado un micrófono, por haber usado una vez una camioneta de una manera, hay peculados de peculados", refirió.

En ese sentido, la magistrada indicó que el Tribunal Constitucional aún continúa evaluando una postura que permita un consenso respecto a la postulación de candidatos que registren sentencias y, a su vez, que exista el respeto al derecho de rehabilitación de las personas que cumplieron condena.

"Yo creo que cada caso es cada caso. En el Tribunal, al menos, todavía estamos dándole vueltas, por un lado, el resguardar a la ciudadanía de candidato que puedan ser un perjuicio para la Nación porque han demostrado que no son honestos, y, por otro lado, respetar el derecho de la rehabilitación de los seres humanos. No es fácil, pero puede ayudarnos también tener en cuenta que cuando se trata de cadena perpetua, por ejemplo, máximo a los 30 años, el juez tiene que revisar esa sentencia porque condenar de por vida a una persona no es humano", sostuvo.

Y agregó: "Todos tenemos la posibilidad de rectificar. Si se evalúa y no ha rectificado, no hay nada que hacer. Entonces, es un tema difícil, hay peculados de peculados y, en este caso, la mayoría consideró que había causa suficiente para que no participara en proceso electoral".