La presidenta de la Asociación de Promotoras de Educación Inicial del Perú (APEIP), María Esther Aguilar, lamentó que hasta el momento el Gobierno no otorga la autorización para que los menores de 6 años de edad de centros de educación inicial puedan acudir a los parques de la comunidad.



En entrevista con el programa Encendidos de RPP, la educadora explicó que los centros de educación inicial ya tienen listo un plan para que los menores puedan integrarse a la comunidad, pero hace falte el 'pase' oficial del Ministerio de Educación (Minedu).



"Nosotros como educadoras lo que queremos un retorno progresivo, un retorno en la comunidad, en los parques, que ya está hecho. Lo único que falta es que nos den el pase, pase que no se atreve a dar nadie, ni el Minedu, ni el Ministerio de salud, ni el Midis, ninguno de los ministerios.

María Esther Aguilar resaltó que el aprendizaje es multisensorial y explicó que es necesario que los estudiantes de centros de educación inicial tengan intereacción con otros de su edad para que a través del juego puedan aprender a llegar a acuerdos o ejercitar su lenguage.



"Cuando un niño sale al parque solo, los padres de los otros niños le dicen 'no, no te acerques', 'no, cuidado', ¿por qué? porque tienen temor de que se contagie. Pero si son de un grupo de colegios que saben que todos los padres tratan o cuidan de igual manera a sus hijos, entonces sí quieren que juegue con el otro niño. Por eso es importante que ya se comience a salir a los parques, a las playas, a la comunidad, en el grupo de colegio, con sus amigos, con sus pares, para que de esta forma este miedo y temores se vayan yendo de a pocos", dijo.



Además, María Esther Aguilar aclaró que la posibilidad de que los niños acudan a espacios públicos como parques voluntario y tras un acuerdo entre el padre de familia y los centros de educación inicial.

"Y allí es donde se puede ver qué cantidad de tiempo se puede estar fuera del contexto de la escuela. Pude estar una hora o una hora y media que es lo que está autorizado a salir un niño", manifestó.





