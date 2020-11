César Acuña afirma que Martín Vizcarra conocía la postura de su partido sobre la vacancia. | Fuente: Andina

El líder y fundador del partido Alianza Para el Progreso (APP), César Acuña, negó este sábado haber mentido al exjefe del Estado Martín Vizcarra acerca de la postura de su partido respecto de la vacancia presidencial.

"La bancada APP me expuso sus razones y atendí su pedido de votar a conciencia. Nunca mentí a Vizcarra. Él siempre supo mi posición", dijo mediante su cuenta de Twitter.

Acuña Peralta también comentó que el exmandatario lo llamó el día del debate en el pleno del Congreso, el último lunes, y le comunicó que la bancada "tenía libertad de voto y que sería mayoritariamente negativo".

El mismo lunes, más temprano, el entonces primer vicepresidente del Congreso, Luis Valdez, había adelantado que la bancada de APP votaría en bloque contra la admisión de la moción de vacancia.

Al ser consultado sobre este cambio de postura días después, Martín Vizcarra dijo que le sorprendió que Alianza Para el Progreso votara a favor de la medida, puesto que tenía el compromiso de su líder.

"No es una traición al presidente, no es una traición a Martín Vizcarra; si el análisis que hace de que la vacancia iba a afectar la gobernabilidad del Perú, como vemos que en efecto la está afectando, la traición a quién es: es al Perú, no a mí", agregó.





En otros tuits, César Acuña comentó que espera que el Gobierno de transición, así como el Congreso, "se den cuenta de la situación que atraviesa el país y prioricen la lucha contra la pandemia, proponiendo medidas para la reactivación económica".

Asimismo, les pide que garanticen "la celeridad y transparencia del proceso electoral".

El resto de materias, "incluida la renovación del Tribunal Constitucional deben ser postergadas para su decisión por el próximo presidente y Congreso electos en las elecciones de abril de 2021", agregó.

Finalmente, consideró que Manuel Merino, encargado de la Presidencia de la República, "debe hacer un llamado al dialogo político y social y no a la represión".