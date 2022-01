César Combina, excongresista de la República. | Fuente: Andina

Esta mañana, en diálogo con Ampliación de Noticias, el exparlamentario y hoy precandidato a la Alcaldía de Lima por Fuerza Popular, César Combina, se pronunció sobre la investigación que enfrenta su lideresa, Keiko Fujimori, por lavado de activos.

“El partido de Keiko Fujijmori siempre se ha prestado a las investigaciones formales, no han presentado ningún tipo de obstrucción a la justicia. Creo que no soy el abogado de Fuerza Popular, ellos tendrán que aclarar y siempre defender sus temas como lo vienen haciendo, sin embargo, creo que hasta el día hoy no hay ninguna prueba contundente, no hay ningún fallo judicial y, mientras tanto, yo sí saludo que este partido que la señora Fujimori y el resto de líderes políticos se consideren democráticos se sometan a la justicia”, mencionó.

Asimismo, al ser consultado sobre no afiliación del partido en el 2015, Combina señaló que se debió a las investigaciones que pesaban en contra del entonces secretario general de Fuerza Popular, Joaquín Ramírez.

“Yo fui uno de los más duros que se enfrentó a él a la interna y, por tanto, tomé la decisión de no afiliarme a Fuerza Popular pese a la invitación de esta agrupación. El señor Joaquín Ramírez ya no pertenece a la agrupación y esta carta queda como lo que fue en este momento: algo que advirtió lo que iba a suceder y creo que no me equivoqué en ese momento”, dijo.





CRITICA AL GOBIERNO

Por otro lado, el exparlamentario fue consultado sobre su prepostulación a la Alcaldía de Lima, cuyo objetivo tiene que ver para él con “la promoción de la unidad de la oposición” y de escuchar a aquellos limeños que no votaron por el actual presidente.

“Mi ingreso a Fuerza Popular tiene un objetivo: la promoción de la unidad de la oposición, de escuchar a ese 64% de la gente y crear un gran cesto político, junto a Micky Torres, Lucho Galarreta. Tocar las puertas de todos los partidos políticos para presentar una sola candidatura de oposición a Lima Metropolitana. Vamos a tocar la puerta de Renovación Popular para dialogar con Rafael López Aliaga, Avanza País con su pie candidato Luis Molina y el resto de partidos, inclusive Alianza Para El Progreso”, señaló.

En la misma línea criticó que el jefe de Estado, Pedro Castillo, no haya presentado la lista de visitantes a la casa del Pasaje Zarratea, en Breña. “Me parece que en este caso, Fuerza popular sí se ha mostrado a favor de las investigaciones y a favor de someterse a todo tipo de pericia”, dijo.

NUESTROS PODCAST

¿Cómo ha sido la pandemia en el 2021? - Espacio Vital

La aparición de nuevas variantes y el inicio de la vacunación a nivel mundial marcaron el 2021. ¿Cuánto ha cambiado y qué hemos aprendido? Nos comenta el Dr. Elmer Huerta.