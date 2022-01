El presidente ya ha brindado declaraciones en múltiples oportunidades a personal de la Fiscalía. | Fuente: Andina

Esta mañana, en diálogo con RPP Noticias, el abogado del presidente Pedro Castillo se refirió a la lista de asistentes de la casa de Breña, en donde el jefe de Estado mantenía reuniones con autoridades. Al respecto, señaló que, a pesar de que el mandatario declaró que haría pública esta lista, actualmente no cuenta con ella.

“No hay una lista de visitantes en la casa de Breña. Él no tiene una lista de la casa de Sarratea porque él no hace la lista ni en Palacio de Gobierno. En el caso de Sarratea, el presidente de la República no tiene una lista, sin embargo, las personas que han estado ahí y la Fiscalía le han preguntado por las personas que han ido, sobre Karelim Lopez y ya les están dando esa información a la Fiscalía”, declaró.

Asimismo, el abogado del mandatario negó que el presidente haya “despachado” desde la casa del pasaje Sarratea y negó que la señora Karelim López se haya reunido con él en dicho lugar. Esto luego de que la premier Mirtha Vásquez fuera consultada sobre la investigación que realiza la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos.

Sobre la lista de reuniones que mantuvo el jefe de Estado en la casa de Breña y cuándo la hará público, indicó que en el marco de las investigaciones, la defensa del presidente hará de conocimiento esta información.

“El presidente ha manifestado toda su voluntad de someterse a investigaciones, su disposición a levantar su secreto bancario, y conversaciones telefónicas. Como abogada me parece que hay un precedente en el caso del expresidente Martín Vizcarra, esta investigación está siguiendo el mismo curso”, había señalado la premier Mirtha Vásquez.

Finalmente, el abogado de Castillo precisó que, a pesar de que se investiga actualmente al presidente, la Constitución política del país crea un blindaje de inmunidad. “Tiene un trabajo tan arduo, y ve situaciones de diferente nivel y se está procesando a una persona que tiene que dar la seguridad a la comunidad internacional, por lo tanto, la Constitución crea esta inmunidad presidencial hasta que termine su periodo”, indicó.

