Charles Acelor, excarcelado que fue cómplice de Vladimiro Montesinos, exige al Perú una reparación de US$ 7 500 millones

Según un programa dominical, Charles Acelor ha presentado ante el Tribunal Arbitral Internacional un documento con firmas falsas donde el Perú supuestamente se compromete a indemnizarlo con 7 500 millones de dólares.

Un reportaje periodístico reveló que el empresario francés Charles Acelor, quien fue condenado junto a Vladimiro Montesinos en el 2006 por la venta de armamento a los terroristas de las FARC en Colombia, exige que el Estado peruano le pague la exorbitante suma de 7 500 millones de dólares.



De acuerdo con Cuarto Poder, Acelor presentó ante el Tribunal Arbitral Internacional un acuerdo de conciliación, que tiene como fecha el 25 de enero del 2022, firmado por uno de sus abogados, Diego Humberto León Arroyo, y supuestamente el procurador público supranacional Carlos Miguel Reaño, “en nombre del Estado de la República del Perú”.



"Esta firma debe haber sido extraída de un documento anterior firmado manualmente o es una firma falsificada y, para eso, la Fiscalía debe determinar con perito; pero, más allá de que sea una firma copiada o no, no he suscrito en ningún momento un acuerdo de reparaciones. Si no lo he invitado a reunirnos, tampoco he firmado un acuerdo de conciliación amistosa en estas fechas. Además, tiene otras series de inconsistencia. Los rótulos no son los correctos para el año", dijo Reaño Balarezo en entrevista con el dominical.



En la página de firmas del acta aparece también el sello y rúbrica del notario Octavio Telada, de Pucallpa; sin embargo, este expresó que el documento es “falsificado”. “Ese sello, esa firma, no corresponde a mi notaría. No es una suscripción mía", remarcó.



En la parte de considerandos de la misiva se lee que “el Gobierno acusó falsamente al denunciante [Charles Acelor] de ser parte de este delito, procuró su arresto y obtuvo su extradición ilegal al Perú, en donde fue procesado, condenado y encarcelado injustamente durante más de 15 años en violación de sus derechos humanos”.



Defensa del Estado peruano

El responsable de defender al Perú ante dicha denuncia es el procurador del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Erick Villaverde.

"Tenemos la claridad de que esto no puede llegar a mal puerto. No entendemos mucho la valoración que hacemos, jurídicamente hablando, cómo una persona demanda sobre la base de documento falsos", expresó.



Villaverde Sotelo, quien, según el dominical, viene recibiendo amenazas anónimas contra él y su familia por este litigio, denunció ante la Fiscalía a Charles Acelor por falsedad del documento.