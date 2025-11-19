Chiclayo: hacen forado en pared para robar en tienda y llevarse 15 mil soles en productos [VIDEO]

De acuerdo al acta policial, los dueños del negocio refirieron que los delincuentes se aprovecharon de que al costado de su local existe una casa abandonada y así pudieron romper la pared para entrar y cometer el robo.

Una banda de ladrones hizo un forado en una pared para ingresar un local comercial en Pimentel y llevarse los productos valorizados en 15 mil soles, informó la Policía Nacional. Los hechos ocurrieron en la cuadra 4 de la cuadra de la calle Chiclayo, cerca al parque principal y la comisaría del citado distrito chiclayano.

Lo sustraído comprende zapatillas, ropa, piñatería y otros artículos de la tienda, ante lo cual los vecinos del lugar reclaman un plan de seguridad más efectivo para controlar la delincuencia en la zona.