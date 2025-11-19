Arequipa: perro de raza rottweiler evita que delincuentes asalten un grifo en el distrito de Alto Selva Alegre [VIDEO]

Dos delincuentes llegaron en una motocicleta y uno de ellos intentó subir al segundo piso del establecimiento, donde se guardaba el dinero de las ventas, pero la perrita, de nombre Dana, comenzó a ladrar con fuerza, lo que provocó que los delincuentes se asusten y huyan del lugar.

Una perrita de dos años, de raza rottweiler y de nombre Dana, frustró el intento de asalto a un grifo ubicado en la última cuadra de la avenida Las Torres, en el distrito arequipeño de Alto Selva Alegre, informó la Policía.

Según la denuncia policial, dos delincuentes llegaron en una motocicleta y uno de ellos intentó subir al segundo piso del establecimiento, donde se guardaba el dinero de las ventas. Sin embargo, no advirtió que en el primer piso, protegido con rejas, se encontraba la mascota. La perrita comenzó a ladrar con fuerza, lo que provocó que los delincuentes se asusten y huyan del lugar

Tras ser sorprendidos por los ladridos, los delincuentes abordaron nuevamente la motocicleta y escaparon. A dos cuadras del grifo abandonaron el vehículo, que posteriormente fue encontrado por la Policía Nacional junto a prendas de vestir y un casco.

Peritos recogieron diversas evidencias para identificar a los responsables del frustrado asalto. La perrita Dana vive en el grifo desde hace dos años y es cuidada por los trabajadores del establecimiento.

