Chiclayo: instalan escultura del papa León XIV en el ingreso sur de Chiclayo [VIDEO]

Con los trabajos de instalación que iniciaron a las 10 de la mañana de este miércoles 29 de octubre, finalmente a esta hora ya se encuentra en su lugar definitivo la estatua de 5 metros del papa León XIV en el ingreso sur de la ciudad de Chiclayo.

La escultura hecha en fibra de vidrio fue trabajada por tres meses por el artista chiclayano Juan Carlos Ñañaque, quien estuvo presente en la jornada de instalación para ultimar detalles y poder dejar la lista para su posterior develación.

El gerente regional de Comercio Exterior y Turismo, Felix Mio, refirió que este trabajo monumental está enmarcado dentro de las iniciativas para poder mejorar todo lo concerniente a la ruta turística Los caminos del Papa León XIV.

Además, indicó que la inauguración oficial está pensada en 10 días aproximadamente y se piensa contar con la presencia del presidente de la República, José Jerí, ministros de Estado y demás autoridades.