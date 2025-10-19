Procesión del Señor de los Milagros en el Vaticano surgió en misa oficiada por Robert Prevost el año pasado en Roma

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Este domingo, en un hecho histórico para la fe católica en el Perú, el papa León XIV bendijo la sagrada imagen del Señor de los Milagros y a sus devotos, en la Plaza de San Pedro, Ciudad del Vaticano, Roma.

El suceso ocurrió luego de la oración tradicional del Ángelus, tras lo cual, el sumo pontífice, a bordo del 'papa móvil', recorrió la referida plaza. En un momento, se detuvo frente a la imagen del Cristo Morado y, con la mano derecha, hizo la señal de la bendición pontifical, justo cuando los niños de la filarmónica de la Escuela de Música de París interpretaban 'El Cóndor Pasa', canción emblemática peruana.

Horas antes, ocurrió otro momento histórico: el Cristo Morado salió por primera vez en procesión desde la Via della Conciliazione hacia el Vaticano, en Roma, en una actividad organizada por las hermandades de diversos países de Europa, Estados Unidos y Sudamérica. Su recorrido terminó en la Plaza de San Pedro, donde aguardó la bendición del sumo pontífice.

Idea de procesión en Roma surgió en misa celebrada por Robert Prevost en la Basílica de San Pedro

Sin embargo, la idea de la Gran Procesión Internacional surgió un año antes, en una misa en homenaje al Cristo de Pachacamilla realizada en la Basílica de San Pedro, la cual fue oficiada por el entonces cardenal Robert Prevost, por pedido de la hermandad del Señor de los Milagros y del embajador del Perú ante la Santa Sede, Luis Chuquihuara.

La celebración litúrgica tuvo lugar exactamente el 27 de octubre del 2024. Durante la homilía, el cardenal Pedro Barreto "destacó la importancia de la devoción al Cristo Moreno y su relevancia histórica como testimonio de fe de los más humildes", informó la embajada peruana, en ese entonces.

"Al término de la Celebración Eucarística, el Embajador del Perú ante la Santa Sede Luis Chuquihuara efectuó un saludo en nombre del Estado peruano, resaltando la importancia del Señor de los Milagros en la construcción de la identidad peruana y destacando las importantes palabras del papa Francisco, instando al diálogo nacional y la unidad de los peruanos", agregó.

El Cardenal Pedro Barreto, Arzobispo emérito de Huancayo, en su homilía durante la Misa dedicada al #SeñorDeLosMilagros en la Basílica de San Pedro, destacó la importancia de la devoción al #CristoMoreno, y su relevancia histórica como testimonio de fe de los más humildes.

Al… pic.twitter.com/nJBVCHTWJl — Embajada del Perú ante la Santa Sede (@embaperuva) October 29, 2024

Casi un año después, Robert Prevost, ya siendo el papa León XIV, bendijo la venerada imagen justo antes de una nueva misa en la Basílica de San Pedro, oficiada por el cardenal Barreto, a donde llegaron cientos de fieles con el característico hábito morado, este domingo.